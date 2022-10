Звездно Барби: Тина Търнър със своя кукла

К омпанията за играчки Mattel уважи Тина Търнър за 40-ата годишнина от хитовата й песен „What's Love Got To Do With It“ с кукла Барби, създадена по нейно подобие, предаде Reuters.

Куклата, която е част от тяхната Barbie Signature Music Series, носи тоалет, вдъхновен от музикалния видеоклип към песента - черна мини рокля, съчетана с дънково яке и характерната ѝ прическа.

„За мен е чест да приветствам моята Барби в групата на жените-пионерки, които вече са представени, и да запозная повече деца с моето творчество“, каза 82-годишният Търнър в изявление.

Осемкратната носителка на Грами се радва на огромен успех в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, работейки заедно с бившия си съпруг Айк Търнър, но двойката се развежда през 1978 г. след бурен брак.

Изпълнителката се оттегли от концерти след последното си турне, което приключи през 2009 г.

Търнър, която е родена в Тенеси, се премества в Швейцария през 1995 г., за да заживее с нейния партньор, роденият в Германия звукозаписен продуцент Ервин Бах, за когото по-късно се омъжва през 2013 г. и става гражданин през април същата година.

Куклата е достъпна за закупуване на MattelCreations.com и чрез Amazon, Walmart и Target.