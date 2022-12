Разкриха причината за смъртта на сина на Айк и Тина Търнър

М узикантът Рони Търнър, най-малкият син на Айк и Тина Търнър, е починал от усложнения от метастатичен карцином на дебелото черво, съобщи ДПА, позовавайки се на службата по съдебна медицина на окръг Лос Анджелис, цитирана от И!Нюз.

Търнър почина на 8 декември на 62-годишна възраст.

Рони Търнър, чиято смърт беше обявена за естествена, освен от рак на дебелото черво, е страдал и от атеросклеротично сърдечносъдово заболяване, съобщават от службата.

Tina Turner's son Ronnie Turner died outside his home last week at 62. An autopsy shows he died of complications related to metastatic colon cancer.https://t.co/hIIxcecfRu — Los Angeles Times (@latimes) December 14, 2022

Рони участва в биографичния филм "What's Love Got to Do with It" от 1993 г. за музикалното наследство на майка му, за която е известно, че е малтретирана по време на брака си с Айк Търнър.

Айк почина на 76 години на 12 декември 2007 г.

След кончината на сина си Рони 83-годишната Тина Търнър изрази скръбта си в Инстаграм. Певицата написа, че той е напуснал този свят твърде рано.

The cause of death for Ronnie Turner, the son of Tina Turner, has been revealed. #RIP https://t.co/KjlsDBi9Cw — TMZ (@TMZ) December 13, 2022

Почит към Рони Търнър отдаде и съпругата му Афида, която ще го помни като "истински ангел" и неин "най-добър приятел".

През 2018 г. Тина Търнър загуби най-големия си син Крейг, който сложи край на живота си. Негов баща беше покойният музикант Реймънд Хил.