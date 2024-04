Нея ли избра Тръмп за вицепрезидент: Застреляла хладнокръвно куче и коза

П очти всички са отвратени от постъпката на Кристи Ноем, потенциалната вицепрезидентка на Доналд Тръмп, за това, че се похвали, че е застреляла домашния си любимец - 14-месечно кученце, което според нея "мразела".

Това става ясно от предстоящите мемоари на Ноем, "Няма връщане назад", в които тя разказва, че е завела женския си немски теленокос пойнтер "Крикет" в кариера за чакъл и го е застреляла, защото е било "безполезно", според The Guardian.

From now on, whenever anyone thinks of Kristi Noem they’ll remember that she shot her puppy in the face and dumped him in a gravel pit. #PuppyKiller pic.twitter.com/Bix2CTU1GJ