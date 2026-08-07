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7-те най-големи мита за пълното слънчево затъмнение

Опасни ли са лъчите, пазят ли обикновените слънчеви очила и вреди ли на бременни? Развенчаваме 7-те най-популярни мита за пълното слънчево затъмнение според астрономията

7 август 2026, 13:17
7-те най-големи мита за пълното слънчево затъмнение
Източник: iStock

П ълното слънчево затъмнение е едно от най-впечатляващите природни явления, които човек може да наблюдава. Докато Европа и светът се подготвят за следващите редки астрономически събития, около това феноменално явление продължават да витаят десетки митове, суеверия и заблуди, пише Forbes.

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Въпреки че науката е обяснила слънчевите затъмнения преди векове, разгледахме 7 от най-разпространените митове и какво всъщност казва астрономията за тях.

Мит 1: Слънчевите затъмнения излъчват опасни, вредни лъчи

Фактите: По време на пълно слънчево затъмнение Луната просто закрива Слънцето. Слънчевата светлина не става „отровена“ или необичайно силна. Всъщност радиацията, която достига до Земята, е същата (и дори значително намалена спрямо обикновен слънчев ден). Опасността за очите идва единствено от факта, че хората гледат директно към Слънцето без защита, докато то е частично закрито.

Мит 2: Затъмнението е вредно за бременни жени

Фактите: Това е древно суеверие, разпространено в много култури, според което явлението може да навреди на нероденото дете. Няма абсолютно никаква научна или медицинска причина затъмнението да влияе върху бременността. Единственият риск за всеки човек на открито е директното гледане към Слънцето без специални защитни очила.

Мит 3: Слънчевите затъмнения са изключително редки явления

Фактите: Пълни слънчеви затъмнения се случват на Земята средно на всеки 18 месеца. Тяхната „радкост“ е субективна — понеже сянката на Луната върху земната повърхност е много тясна, пълно затъмнение се вижда от едно и също конкретно място на Земята веднъж на около 375 години. Затова то изглежда като събитие, което се случва веднъж в живота.

Мит 4: Тъмните слънчеви очила предпазват очите ви

Фактите: Това е изключително опасна грешка. Стандартните слънчеви очила — независимо колко тъмни или скъпи са — не блокират вредните инфрачервени и ултравиолетови лъчи при директно гледане към Слънцето. За безопасно наблюдение на частичните фази са необходими единствено сертифицирани очила за затъмнение (стандарт ISO 12312-2) или соларни филтри.

Мит 5: Никога не трябва да гледате слънчево затъмнение с просто око

Фактите: Това твърдение е вярно само за частичните фази. По време на самата фаза на пълно затъмнение (когато Луната напълно е закрила слънчевия диск и се вижда само перлената слънчева корона), е абсолютно безопасно да гледате с просто око. В момента, в който се появи и най-малкият лъч слънчева светлина обаче, защитните очила трябва да се сложат отново.

Мит 6: Затъмнението променя вкуса на храната или я разваля

Фактите: В миналото хората са вярвали, че радиацията по време на затъмнение отравя приготвената на открито храна. Това е пълен мит — няма никаква радиация или физичен процес, който да промени качеството, вкуса или безопасността на храната по време на астрономическото събитие.

Мит 7: Луната напълно блокира цялата светлина и става черен мрак

Фактите: По време на пълно затъмнение не става пълен мрак като в полунощ. Околното небе придобива цвят на дълбок здрач, температурата се понижава осезаемо с няколко градуса, а на небето се появяват най-ярките звезди и планети. Около хоризонта се вижда красиво 360-градусово сияние, напомнящо за залез.

Източник: Forbes    
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