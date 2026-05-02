Пълно слънчево затъмнение 2027 - всичко, което трябва да знаете

Къде ще се вижда най-добре и защо ще е толкова дълго

2 май 2026, 14:00
Пълно слънчево затъмнение 2027 - всичко, което трябва да знаете
Източник: БТА

Н а 2 август 2027 г. ще се случи най-дългото слънчево затъмнение през 21 век, потвърди НАСА, на която се позовава The ​​Daily Galaxy.

Тогава Слънцето просто ще изчезне, по тесен коридор от Гибралтарския проток до Арабския полуостров Луната ще заеме своята позиция и ще закрие слънчевия диск, превръщайки обяд в дълбок здрач. За всички, попаднали на този път, ще започне най-значимото затъмнение на века. Изчисленията, публикувани от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА, поставят максималната фаза на пълна тъмнина на 6 минути и 23 секунди. Никое друго пълно слънчево затъмнение през този век няма да постигне това! Последният път, когато наземни наблюдатели са видели толкова дълга пълна фаза, е бил през 1991 г. 

Източник: БТА

Данните на НАСА показват, че следващата сравнима възможност няма да се случи до 2114 г., така че затъмнението през 2027 г. е на рядка пресечна точка на небесното време и географската достъпност. 

Механизмът, който позволява толкова дълга продължителност, е прост. Луната ще бъде близо до перигея – точката на най-близко приближаване до Земята – изглеждайки достатъчно голяма, за да закрие напълно Слънцето за необичайно дълго време. Освен това, точката на максимално затъмнение се случва в регион, където Слънцето ще бъде почти в зенита си, добавяйки ценни секунди към движението на сянката по повърхността. Този регион е Северна Африка. Централната линия преминава през Южна Испания, Северно Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет, преди да пресече Саудитска Арабия и Йемен. Продължителността се увеличава от запад на изток. В Тарифа, в южния край на Испания, тя ще продължи 4 минути и 39 секунди. В Танжер, от другата страна на пролива, тя е 4 минути и 50 секунди. В Бенгази, Либия, пълната фаза ще достигне 6 минути и 7 секунди. В Луксор, Египет, тя е 6 минути и 19 секунди. По крайбрежието на Червено море цифрата достига 6 минути и 20 секунди, което е само малко по-малко от теоретичния максимум.

Източник: БТА
Източник: БГНЕС    
По темата

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

„Богът на хаоса“ Апофис се приближава към Земята, какво знаем за „потенциално опасния“ астероид

„Богът на хаоса“ Апофис се приближава към Земята, какво знаем за „потенциално опасния“ астероид

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 1 ден
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 21 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 19 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 19 часа
Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Свят Преди 25 минути

Към декември м. г. САЩ са имали приблизително 68 000 военни на активна служба, постоянно разположени в задграничните си бази в Европа

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2" 20 години по-късно

Любопитно Преди 1 час

След 20 години Анди и Миранда Пристли се изправят срещу нова, по-страшна заплаха от висшата мода: дигиталното бъдеще и един безмилостен технологичен милиардер. Вижте как се промени светът на Runway в дългоочакваното продължение

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

България Преди 3 часа

Подаден е сигнал до РИОСВ

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Свят Преди 3 часа

Писториус заяви, че е очевидно, че алиансът НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически

<p>Почина&nbsp;легенда от Формула 1&nbsp;</p>

Бившият пилот от Формула 1 и параолимпиец Алекс Дзанарди почина

България Преди 4 часа

Дзанарди участва в повече от 40 състезания от Формула 1 между 1991 и 1999 година

Руски дрон удари автобус в Херсон

Руски дрон удари автобус в Херсон

Свят Преди 4 часа

Двама загинали и седем ранени при атаката

<p>Свлачището край Пампорово остава активно&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Какво знаем за свлачището край Пампорово

България Преди 5 часа

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството около 5000 кв. м земна маса са се свлекли, като засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

България Преди 5 часа

Собственикът разхождал кучето без повод

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

България Преди 6 часа

Експерти разкриват как работят организираните групи в обществени места

Опасен разлив на пестициди край Свищов

Опасен разлив на пестициди край Свищов

България Преди 6 часа

Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид

"Оскарите" с правила за номинации и забрана за AI съдържание

"Оскарите" с правила за номинации и забрана за AI съдържание

Свят Преди 7 часа

Промени и в категорията за най-добър международен филм

<p>&quot;Операцията приключи!&quot;&nbsp;- съпругата на Болсонаро с емоционално съобщение</p>

Жаир Болсонаро претърпя успешна операция в Бразилия

Свят Преди 7 часа

Той остава под наблюдение в клиника след интервенция на рамото

Стела Димитрова Майсторова - майка на Ивайло Калушев

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи "Петрохан" от майка му

България Преди 7 часа

Стелияна Майсторова е единствен наследник на сградата, в която край на живота си сложиха трима от най-близките на ламата

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Свят Преди 8 часа

Над 6500 дрона и засилени удари по инфраструктура, показват данни

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Свят Преди 8 часа

Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път

<p>Зеленски обяви реформа на армията на Украйна</p>

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

Свят Преди 8 часа

Новите мерки включват увеличени възнаграждения, договорна служба и промени в мобилизацията

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Шарън Стоун по бански: урок по самочувствие без възраст

Edna.bg

Александър Сано празнува ЧРД на снимачна площадка в Пловдив

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски – ЦСКА 1948, съставите

Gong.bg

Христо Стоичков на пистата при Цолов в Маями

Gong.bg

Кои са обходните пътища в района на свлачището в Смолянско

Nova.bg

БАБХ: Опасен разлив на пестициди е установен в складове във Великотърновско

Nova.bg