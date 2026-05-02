Пълно слънчево затъмнение 2027 - всичко, което трябва да знаете

Н а 2 август 2027 г. ще се случи най-дългото слънчево затъмнение през 21 век, потвърди НАСА, на която се позовава The Daily Galaxy.
Тогава Слънцето просто ще изчезне, по тесен коридор от Гибралтарския проток до Арабския полуостров Луната ще заеме своята позиция и ще закрие слънчевия диск, превръщайки обяд в дълбок здрач. За всички, попаднали на този път, ще започне най-значимото затъмнение на века. Изчисленията, публикувани от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА, поставят максималната фаза на пълна тъмнина на 6 минути и 23 секунди. Никое друго пълно слънчево затъмнение през този век няма да постигне това! Последният път, когато наземни наблюдатели са видели толкова дълга пълна фаза, е бил през 1991 г.
Данните на НАСА показват, че следващата сравнима възможност няма да се случи до 2114 г., така че затъмнението през 2027 г. е на рядка пресечна точка на небесното време и географската достъпност.
Механизмът, който позволява толкова дълга продължителност, е прост. Луната ще бъде близо до перигея – точката на най-близко приближаване до Земята – изглеждайки достатъчно голяма, за да закрие напълно Слънцето за необичайно дълго време. Освен това, точката на максимално затъмнение се случва в регион, където Слънцето ще бъде почти в зенита си, добавяйки ценни секунди към движението на сянката по повърхността. Този регион е Северна Африка. Централната линия преминава през Южна Испания, Северно Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет, преди да пресече Саудитска Арабия и Йемен. Продължителността се увеличава от запад на изток. В Тарифа, в южния край на Испания, тя ще продължи 4 минути и 39 секунди. В Танжер, от другата страна на пролива, тя е 4 минути и 50 секунди. В Бенгази, Либия, пълната фаза ще достигне 6 минути и 7 секунди. В Луксор, Египет, тя е 6 минути и 19 секунди. По крайбрежието на Червено море цифрата достига 6 минути и 20 секунди, което е само малко по-малко от теоретичния максимум.