Пълно слънчево затъмнение 2027 - всичко, което трябва да знаете

Н а 2 август 2027 г. ще се случи най-дългото слънчево затъмнение през 21 век, потвърди НАСА, на която се позовава The ​​Daily Galaxy.

Тогава Слънцето просто ще изчезне, по тесен коридор от Гибралтарския проток до Арабския полуостров Луната ще заеме своята позиция и ще закрие слънчевия диск, превръщайки обяд в дълбок здрач. За всички, попаднали на този път, ще започне най-значимото затъмнение на века. Изчисленията, публикувани от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА, поставят максималната фаза на пълна тъмнина на 6 минути и 23 секунди. Никое друго пълно слънчево затъмнение през този век няма да постигне това! Последният път, когато наземни наблюдатели са видели толкова дълга пълна фаза, е бил през 1991 г.

Източник: БТА

Данните на НАСА показват, че следващата сравнима възможност няма да се случи до 2114 г., така че затъмнението през 2027 г. е на рядка пресечна точка на небесното време и географската достъпност.

Механизмът, който позволява толкова дълга продължителност, е прост. Луната ще бъде близо до перигея – точката на най-близко приближаване до Земята – изглеждайки достатъчно голяма, за да закрие напълно Слънцето за необичайно дълго време. Освен това, точката на максимално затъмнение се случва в регион, където Слънцето ще бъде почти в зенита си, добавяйки ценни секунди към движението на сянката по повърхността. Този регион е Северна Африка. Централната линия преминава през Южна Испания, Северно Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет, преди да пресече Саудитска Арабия и Йемен. Продължителността се увеличава от запад на изток. В Тарифа, в южния край на Испания, тя ще продължи 4 минути и 39 секунди. В Танжер, от другата страна на пролива, тя е 4 минути и 50 секунди. В Бенгази, Либия, пълната фаза ще достигне 6 минути и 7 секунди. В Луксор, Египет, тя е 6 минути и 19 секунди. По крайбрежието на Червено море цифрата достига 6 минути и 20 секунди, което е само малко по-малко от теоретичния максимум.