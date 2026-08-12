Пореден признат триумф: Тейлър Суифт влиза в Залата на славата в Нашвил

С ветовноизвесната певица Тейлър Суифт и кънтри легендата Лайл Ловет ще бъдат приети в Залата на славата на авторите на песни в Нашвил, обявиха от организацията, съобщи АП.

Те ще бъдат официално въведени по време на галавечерта по случай 56-ата годишнина на Залата на славата на авторите на песни в Нашвил по-късно тази година.

Суифт, която е 14-кратна носителка на наградата „Грами“, е избрана в категорията за съвременни автори/изпълнители. Тя е известна с това, че сама пише голяма част от хитовете си, откакто стартира кариерата си в Нашвил още като тийнейджърка. Сред тях са кънтри синглите ѝ Teardrops On My Guitar и Love Story, както и поп хитовете ѝ Blank Space, Anti-Hero и Cruel Summer.

През юни Тейлър Суифт беше официално приета в Залата на славата на авторите на песни на церемония в Ню Йорк. С това свое постижение на 36-годишна възраст тя влезе в историята като най-младата жена, приемана някога в тази престижна институция. Сега идва и новината, че тя ще бъде включена и в Залата на славата на авторите на песни в Нашвил.

Ловет е избран в категорията за ветерани автори/изпълнители. Той жъне успех със своето модерно и оригинално кънтри звучене. Сред най-известните му песни са She's No Lady, Cowboy Man, Give Back My Heart, Why I Don't Know, God Will и др., отбелязва АП.