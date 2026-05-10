Тръмп: САЩ ще овладеят обогатения уран на Иран

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен

10 май 2026, 20:40
П резидентът Доналд Тръмп изрази увереност, че САЩ в крайна сметка ще поставят под контрол обогатения уран на Иран, предаде ДПА.

"Е, ще го вземем в даден момент, както искаме", заяви той днес в интервю за телевизионното предаване "Фул межър".

Тръмп продължи, като заяви, че материалът се "наблюдава" от САЩ. "Ако някой се приближи до мястото, ще разберем за това и ще го взривим."

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен.

Първоначално е имало споразумение по този въпрос, но след това САЩ внезапно затвърдиха позицията си. Путин заяви, че Русия вече веднъж е изнесла обогатен уран от Иран през 2015 г. и че Иран е имал доверие в Русия, "и не без основание".

Тръмп оказва натиск върху Иран да премахне напълно запасите си от високообогатен уран. Той иска също така обогатителните съоръжения да бъдат демонтирани и да се попречи на Техеран да продължи ядрената си програма за разработване на ядрени оръжия.

Уранът трябва да бъде високообогатен за производството на ядрени оръжия. Иран твърди от години, че ядрената му програма е изцяло с граждански характер, припомня ДПА.

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

