Експерт обясни защо сънуваме кошмари

К ошмарите могат да бъдат не само плашещи, но и полезни. Те могат да повлияят положително на човешката психика и преживявания, обяснява украинският експерт по съня Дария Пилипенко .

Кошмарите като защитна мозъчна реакция

„Вярвам, че кошмарите всъщност са много позитивно нещо. Защото по този начин преживяваме негативни житейски събития и преживявания и развиваме един вид емоционален имунитет“, обяснява експертът.

Кошмарите могат да се появят след активен, емоционално интензивен ден. Особено ако някой е преживял негативни емоции, неприятните сънища помагат на нервната система да обработи тези събития.

Тъй като подсъзнанието помни всичко, когато нещо се случи в бъдеще, може да не реагираме толкова силно. Според специалиста, дори ранни преживявания, които не са съхранени в съзнателната памет, могат да изплуват в сънищата.

Нощните ужаси не са сънища

„Нощните ужаси изобщо не са сънища. Това е състояние, при което човек започва да крещи, да се тресе силно, може да трепери — но все още спи и не може да бъде събуден“, подчертава Пилипенко.

Експертът съветва да не се намесвате по време на подобни епизоди.

„По-добре е да не будите човека. Всъщност е много трудно да събудите някого в това състояние. Той е в бавновълнов сън. Много е трудно да го събудите и най-вече е почти невъзможно. Просто трябва да изчакате, това е кратък епизод и не е опасен“, съветва тя.