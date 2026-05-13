Любопитно

Защо баба миришеше така? Истината за „аромата на старостта“

Макар да е много по-незабележима от потната телесна миризма на младостта, тази специфична миризма определено се усеща и вероятно е класифицирана в спомените ви като „миризма на стар човек“

13 май 2026, 06:42
Защо баба миришеше така? Истината за „аромата на старостта“
Източник: iStock/GettyImages

С помняте ли си как миришеше любимата ви баба? Ако се върнете в спомените си към обичан възрастен човек, може би ще успеете да извикате спомена за аромат, който се описва като смес от старо масло и мухлясал картон.

Може да ви напомня за отваряне на стари книги или разопаковане на кашон с винтидж дрехи. И макар да е много по-незабележима от потната телесна миризма на младостта, тя определено се усеща и вероятно е класифицирана в спомените ви като „миризма на стар човек“.

Оказва се, че тази миризма е действително биологично явление, причинено от епидермална промяна, която се случва на всеки с напредването на възрастта. Според кожни експерти всеки рожден ден след 40-годишна възраст увеличава вероятността от тези промени в начина, по който мирише кожата. Изследванията са идентифицирали виновника като нещо, наречено 2-ноненал (произнася се но-не-нал) – органично съединение, известно като алдехид.

Тази „миризма на стареене“ се причинява от засиленото производство на този алдехид при по-възрастните хора, който е източникът на характерната, запрашена „бабешка“ миризма. Между другото, не всички алдехиди миришат по един и същи начин; друг пример е канеленият алдехид – органичното съединение, което придава на канелата нейния характерен вкус и аромат, обясни д-р Делфин Дж. Лий, началник на отделението по дерматология и директор на програмата за специализация в Медицинския център Harbor-UCLA, пише HuffPost.

Разговаряхме с дерматолози и други експерти, за да стигнем до същността на причините за това.

Ето какво се променя в кожата ви, за да се произведе този аромат

Съединението 2-ноненал има своя уникална миризма и се разпространява с напредването на възрастта. „С остаряването в кожата ни се случват едновременно няколко неща“, казва д-р Сонал Чаудхари, дерматолог от Медицинския факултет на Университета в Питсбърг. „Антиоксидантната защита на кожата намалява, съставът на нашия себум се променя, а кумулативното ни излагане на UV лъчи и стресът от околната среда увеличават оксидативните увреждания в кожата“. Тъй като тези фактори отслабват кожата, 2-ноненалът получава възможност да прояви присъствието си.

„Изследванията показват, че измеримото увеличение на 2-ноненал обикновено започва след 40-годишна възраст, с по-забележимо натрупване след 50-те и по-късно“, казва Чаудхари. „Това е постепенен процес, а не моментен превключвател. Интензивността на миризмата варира значително при отделните хора в зависимост от генетиката, типа кожа, начина на живот и излагането на околната среда“.

Това е нещо, което се случва с повечето хора, казва дерматологът д-р Наана Боаке, основател на Bergen Dermatology. „Доказателствата сочат, че производството на 2-ноненал е често срещано явление, свързано с възрастта, а не нещо, ограничено до малка група хора“, отбелязва тя. „Проучванията последователно откриват този тревист, мазен аромат при по-възрастни хора и от двата пола. Въпреки че нивата варират при отделните индивиди, няма доказателства, че само определени хора го произвеждат“.

Може да не усещате сами тази миризма, ако я произвеждате

Тъй като толкова много фактори, включително генетиката и начинът на живот, допринасят за състоянието на кожата ви, може да извадите късмет и да избегнете напълно миризмата на 2-ноненал. И дори ако тази характерна миризма се появи, не забравяйте, че всичко е в носа на възприемащия. „Хората могат да преувеличават, че тази миризма е неприятна или отвратителна. Тя може дори да е по-неутрална или приятна от телесните миризми на млади хора и хора на средна възраст“, казва Лий.

Както спомена Чаудхари, този процес се случва постепенно и това дава възможност на мозъка ви да свикне с новия аромат благодарение на нещо, наречено олфакторна адаптация. След известно време може да не забелязвате преобладаващия аромат, тъй като мозъкът често филтрира познатите миризми, докато остава нащрек за нова информация. Пример за тази „носова слепота“ е, че можем да забележим, че в къщата на приятел винаги мирише по определен начин, но вероятно не сме в състояние да доловим уникалния аромат на собствения си дом.

За разлика от потта, тази миризма не се отмива лесно

Тъй като 2-ноненалът е мастна киселина, той не се разтваря лесно в сапун и вода, както потта. „Трудно е да се отървете от тази молекула, защото тя е много лепкава“, казва Даниел Рийд, главен научен директор в Monell Chemical Senses Center – нестопански изследователски институт, който изучава вкуса и миризмата. „Тя обича да се прилепва към кожата ви и към тъканите. Ще премахнете част от нея, когато се къпете, но тялото ви я произвежда постоянно, така че миенето не е лек“.

Боаке предполага, че може да е полезно използването на почистващи продукти на основата на антиоксиданти. Тя също така казва, че продукти със съставки, които свързват алдехидите, като танините, могат да помогнат за намаляване на устойчивостта на миризмата при някои хора.

„Сапунът от райска ябълка, който съдържа танини, има логичен механизъм на действие и дълга история на употреба, въпреки че липсват големи рандомизирани проучвания“, отбелязва тя. 

Скорошни изследвания разглеждат потенциалната роля, която екстрактът от патладжан може да играе за намаляване на оксидативния стрес, който допринася за образуването на 2-ноненал. В проучване, публикувано миналата година, изследователите казват, че плодовете, листата, стъблата и корените на патладжана, заедно с тяхната активна съставка N-транс-ферулоилпутресцин, показват отлична способност за улавяне на 2-ноненал. Но това е опция за „някой ден“, казва Лий: „Клиничните данни при хора остават ограничени, така че това не трябва да се представя като лек“.

По-старо проучване първоначално беше положително за това как консумацията на екстракт от бяла печурка може да облекчи телесната миризма при субекти на възраст от 50 до 79 години, но не са проведени големи клинични изпитвания, които да проследят това.

Така че все още няма сигурен начин за пълното му елиминиране от кожата ви, съгласни са експертите. „Ако някой успее да разбере как да стане това, ще бъде много богат, но досега няма нищо, което да е наистина полезно“, казва Рийд.

И още нещо? Това е напълно естествено и съвсем нормално

Ако забележите този аромат при себе си или при някой, когото обичате, не се срамувайте и не съдете. Чаудхари отбелязва, че това не е признак за лоша хигиена, нито е неизбежно или невъзможно за управление. „Това е нормална биохимична промяна на стареещата кожа, подобна на бръчките или сухотата“, казва тя. „С внимателна грижа за кожата, антиоксидантна подкрепа и правилно пране, тя често може да бъде значително минимизирана“.

Друго съображение е, че миризмата е субективна област за хората. „Решили сме, че не харесваме миризмата на стари хора, но обичаме миризмата на бебешките главички“, казва Рийд. „Може би като общество бихме могли да се научим да обичаме миризмата на стареенето. Не всеки намира тази миризма за неприятна, а когато става въпрос за миризми, винаги се намира по нещо за всеки“.

Съществува и възможността да приемем тази и други промени, свързани с възрастта, защото те ще се случат, независимо дали ни харесва или не.

„Като дерматолог подчертавам, че стареенето е естествен, доживотен биологичен процес, преживяван от всички нас“, казва Лий. „Трябва да се съсредоточим върху насърчаването на здравето и благополучието през целия ни живот, като същевременно признаваме и ценим мъдростта, устойчивостта и житейския опит, които придружават напредването на възрастта. Бих искала да поставяме по-малко акцент върху козметичните или физиологичните промени, като телесната миризма или бръчките, които често са част от един пълноценно изживян живот“.

По темата

Източник: HuffPost    
Миризма на стар човек 2 ноненал Стареене на кожата Биологично явление Оксидативен стрес Възрастови промени Лична хигиена Дерматология Олфакторна адаптация Приемане на възрастта
Последвайте ни
Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 23 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 23 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападнаха германски войници от НАТО в Нидерландия

Нападнаха германски войници от НАТО в Нидерландия

Свят Преди 23 минути

Случаят се разглежда като „инцидент, свързан със сигурността“

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

България Преди 32 минути

,

Наближава критичната точка: Каспийско море изчезва

Свят Преди 1 час

Учените предупреждават, че повратната точка наближава

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Тя е ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Свят Преди 8 часа

С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Свят Преди 9 часа

Военните започнаха разследване на този инцидент

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Свят Преди 10 часа

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Свят Преди 10 часа

Путин: Тя има способността да проникне през всички съществуващи и бъдещи противоракетни отбранителни системи

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

България Преди 11 часа

Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата

Политическата криза в Румъния се разраства

Политическата криза в Румъния се разраства

Свят Преди 11 часа

Искат импийчмънт на президента Никушор Дан

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

България Преди 11 часа

Той е задържан в момента на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

България Преди 12 часа

Гражданите не искат да се строят нови огромни сгради в „Младост“

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

България Преди 12 часа

Това става след резултатите от парламентарните избори

Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли

Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли

България Преди 13 часа

Движението в района е спряно

Човек почина до метростанция в центъра на София

Човек почина до метростанция в центъра на София

България Преди 13 часа

Тялото е на намерено до метростанция "Опълченска"

<p>Скандал: Северна Македония вика посланика на България</p>

Северна Македония вика посланика на България

Свят Преди 13 часа

Причината за тази дипломатическа реакция е неотдавнашното изявление на новия външен министър на България

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 май, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 май, сряда

Edna.bg

Последен епизод от сблъсъците между Лудогорец и Левски през този сезон

Gong.bg

Възлов двубой между ЦСКА и ЦСКА 1948

Gong.bg

Алтернативите на поскъпващите горива - реални и невъзможни

Nova.bg

На първо четене в НС: Разглеждат мерките срещу високите цени

Nova.bg