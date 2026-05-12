Свят

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

12 май 2026, 14:24
Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток
Източник: БТА

В исокопоставен представител на Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че Иран е разширил определението си за Ормузкия проток, превръщайки го в "обширна оперативна зона", значително по-голяма от тази преди конфликта със САЩ и Израел, предаде Ройтерс.

Заместник-политическият директор на Военноморските сили на КГИР Мохамад Акбарзаде заяви, че протокът вече не се разглежда като тесен участък около няколко острова, а обхватът и военното му значение са значително разширени.

"Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба"

"В миналото Ормузкият проток се определяше като ограничена зона около острови като Ормуз и Хенгам, но днес това виждане се е променило", каза Акбарзаде, цитиран от иранската държавна агенция Фарс.

По думите му Техеран вече разглежда района като стратегическа зона, простираща се от град Джаск на изток до остров Сири на запад, описвайки го като "обширна оперативна зона".

Ормузкият проток е ключов маршрут за световната енергийна търговия, през който преминава приблизително една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ. Той е основен износен коридор за страни като Саудитска Арабия, Ирак и Катар.

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Според агенциите Фарс и Тасним ширината на зоната, която преди е била оценявана на между 20 и 30 морски мили, сега се разглежда като достигаща между 200 и 300 мили. Тасним описва новата конфигурация като "пълен полумесец".

Това е второто разширяване на контролната зона, обявено от Иран след началото на конфликта със САЩ и Израел. На 4 май Военноморските сили на КГИР публикуваха карта, показваща зона на контрол по голяма част от бреговете на Обединените арабски емирства в Оманския залив.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Ормузки проток Иран КГИР Разширена оперативна зона Стратегическа зона Конфликт САЩ Израел Енергийни доставки Персийски залив
Последвайте ни

По темата

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 6 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 6 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 7 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 19 минути

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 36 минути

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Айлийн Уанг

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 1 час

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

<p>Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?</p>

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Русия обяви край на примирието с Украйна

Свят Преди 1 час

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

<p>&quot;Булгаргаз&quot; предлага по-ниска цена на природния газ за юни</p>

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Всички деца са били изведени навън своевременно

Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

Свят Преди 1 час

"Путин е толкова прекрасен и състрадателен човек"

Снимката е архивна

Притиснат от войната в Иран: Тръмп спешно заминава за Китай, за да спасява рейтинга си

Свят Преди 1 час

Сринатият рейтинг от конфликта с Техеран принуждава американския президент да търси спешна външнополитическа победа в Пекин, но амбициите му са свити до минимални икономически сделки и тактическо примирие

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

България Преди 2 часа

71-годишният Нутфула Хюсеин Ахмед е напуснал дома си около 6:00 ч. в понеделник и оттогава е в неизвестност

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Любопитно Преди 2 часа

Разберете какво точно трябва да се направи, за да останем енергични и здрави след 60-годишна възраст

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Любопитно Преди 2 часа

Високо налягане за мощно измиване

СЗО призова страните да следват препоръките относно хантавируса

СЗО призова страните да следват препоръките относно хантавируса

Свят Преди 2 часа

Генералният директор на СЗО каза, че „работата ни не е приключила“ по овладяването на хантавируса

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Свят Преди 2 часа

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

България Преди 2 часа

Софийска районна прокуратура повдигна две тежки обвинения срещу 44-годишния Й.С. и поиска от съда постоянното му оставане в ареста след бруталния среднощен терор в условията на домашно насилие

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Edna.bg

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Edna.bg

Пастор разкри какви са целите на ЦСКА до края на сезона

Gong.bg

„Къртицата“ в Реал Мадрид е разкрита?

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Nova.bg