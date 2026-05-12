Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

В исокопоставен представител на Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че Иран е разширил определението си за Ормузкия проток, превръщайки го в "обширна оперативна зона", значително по-голяма от тази преди конфликта със САЩ и Израел, предаде Ройтерс.

Заместник-политическият директор на Военноморските сили на КГИР Мохамад Акбарзаде заяви, че протокът вече не се разглежда като тесен участък около няколко острова, а обхватът и военното му значение са значително разширени.

"Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба"

"В миналото Ормузкият проток се определяше като ограничена зона около острови като Ормуз и Хенгам, но днес това виждане се е променило", каза Акбарзаде, цитиран от иранската държавна агенция Фарс.

По думите му Техеран вече разглежда района като стратегическа зона, простираща се от град Джаск на изток до остров Сири на запад, описвайки го като "обширна оперативна зона".

Ормузкият проток е ключов маршрут за световната енергийна търговия, през който преминава приблизително една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ. Той е основен износен коридор за страни като Саудитска Арабия, Ирак и Катар.

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Според агенциите Фарс и Тасним ширината на зоната, която преди е била оценявана на между 20 и 30 морски мили, сега се разглежда като достигаща между 200 и 300 мили. Тасним описва новата конфигурация като "пълен полумесец".

Това е второто разширяване на контролната зона, обявено от Иран след началото на конфликта със САЩ и Израел. На 4 май Военноморските сили на КГИР публикуваха карта, показваща зона на контрол по голяма част от бреговете на Обединените арабски емирства в Оманския залив.