Свят

Наближава критичната точка: Каспийско море изчезва

Учените предупреждават, че повратната точка наближава

13 май 2026, 06:41
Наближава критичната точка: Каспийско море изчезва
Източник: iStock

К аспийско море изчезва: най-голямото езеро в света губи вода с тревожна скорост. Учените предупреждават, че повратната точка наближава, съобщава Deutsche Welle.

Като дете Мариам прекарва много време край Каспийско море. Oт родния си град Рудсар в Иран през годините тя наблюдава как равнището на водата се променя. Понякога до такава степен, че веднъж през 1990-те придошлите води оставят роднините ѝ без дом.

Днес обаче ситуацията е съвсем различна. "Навлизам все по-навътре във водата, но тя стига само до коленете ми. За човек, който е израснал край водата, това е стряскащо", споделя Мариам.

Най-голямото езеро в света изчезва

И не става дума за аномалия - Каспийско море, което е най-голямото езеро в света, изчезва. Учените предупреждават, че водното равнище спада още от 1990-те и е малко вероятно тази тенденция да се обърне. Прогнозите сочат, че спадът може да достигне 21 метра.

"За да си представим мащаба, спад от 18 метра е повече от височината на шестетажна сград", казва Саймън Гудман, еволюционен биолог от Лийдския университет във Великобритания. "Такъв спад би имал значителни последствия както за екосистемите, така и за човешкото здраве, благосъстоянието и икономическата активност."

Няколко са основните фактори за намаляващите води. В Каспийско море, което граничи с Иран, Русия, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан,  се вливат няколко реки, но около 80% от водата в езерото идва от север през река Волга. Язовири, напоителни системи и други форми на управление на водните ресурси влияят от десетилетия върху количеството на притока. Гудман прогнозира, че в бъдеще ситуацията ще стане още по-сложна. "Прогнозите за останалата част от този век сочат, че продължаващото понижение на водните равнища ще бъде още по-силно повлияно от климатичните промени."

Главните причини

Поради вредните за климата емисии от изгарянето на нефт, газ и въглища температурите по света се повишават, което допринася и за по-силно изпарение на повърхността на Каспийско море. А тъй като валежите и притокът към басейна на Волга намаляват, Каспийско море губи повече вода, отколкото се влива в него.

Това ще има последствия за целия регион, обяснява Гудман. "Много пристанища около Каспийско море ще трябва да бъдат значително изкопани, за да останат достъпни за корабоплаването", казва експертът.

Риболовът също е засегнат. В плитките води на север той става все по-труден, а ако отдръпването на водата продължи, голяма част от северения басейн може напълно да пресъхне. Последиците вече се усещат и на юг по иранското крайбрежие.

Мариам разказва, че рибните пазари, които помни от едно време, днес са само бледа сянка. Тя е забелязала и други промени. "Бреговата линия, която помним от детството си, е много различна от тази, която виждаме днес", казва жената и дава пример с кафене, което някога се намирало на брега, а днес е разположено на няколко метра навътре в сушата.

Аралско море вече преминава през този катаклизъм

Каспийско море може да последва съдбата на Аралско море. Някога езерото, разположено между Казахстан и Узбекистан, е било едно от най-големите в света. Днес то е почти пресъхнало заради отклоняването на водите.

Това води не само до унищожаване на екосистемите и на източниците на прехрана - изчезващото езеро има и сериозни последствия за човешкото здраве заради токсичните прахови бури. "Каспийско море вече се намира в началото на този процес", предупреждава експертът от Лийдския университет Саймън Гудман.

Пет държави граничат с Каспийско море, а това означава, че действията за опазването му изискват добра координация. Гудман отбелязва, че държавите вече разработват мерки за сътрудничество, но те са все още в твърде ранен етап.

Експертът посочва, че дългосрочното приспособяване ще изисква устойчиви инвестиции в научни изследвания - и стратегии, които отчитат както екологичните, така и икономическите аспекти. И то възможно най-бързо. "Намираме се в началото на този процес", казва Гудман, "но скоростта, с която се предприемат мерки, трябва да съответства на скоростта на промените в околната среда."

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Последвайте ни
Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 23 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 23 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

България Преди 32 минути

Земетресение разлюля Северен Иран

Земетресение разлюля Северен Иран

Свят Преди 54 минути

Епицентърът му е бил на около 35 километра източно от Техеран

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Тя е ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Свят Преди 8 часа

С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Свят Преди 9 часа

Военните започнаха разследване на този инцидент

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Свят Преди 10 часа

България подкрепи мисия в Ормузкия проток

България подкрепи мисия в Ормузкия проток

България Преди 10 часа

Инициативата на Великобритания и Франция има за цел да защити търговските кораби

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Свят Преди 10 часа

Путин: Тя има способността да проникне през всички съществуващи и бъдещи противоракетни отбранителни системи

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

България Преди 11 часа

Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата

Политическата криза в Румъния се разраства

Политическата криза в Румъния се разраства

Свят Преди 11 часа

Искат импийчмънт на президента Никушор Дан

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

България Преди 11 часа

Той е задържан в момента на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

България Преди 12 часа

Гражданите не искат да се строят нови огромни сгради в „Младост“

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

България Преди 12 часа

Това става след резултатите от парламентарните избори

Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли

Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли

България Преди 13 часа

Движението в района е спряно

Човек почина до метростанция в центъра на София

Човек почина до метростанция в центъра на София

България Преди 13 часа

Тялото е на намерено до метростанция "Опълченска"

<p>Скандал: Северна Македония вика посланика на България</p>

Северна Македония вика посланика на България

Свят Преди 13 часа

Причината за тази дипломатическа реакция е неотдавнашното изявление на новия външен министър на България

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 май, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 май, сряда

Edna.bg

Последен епизод от сблъсъците между Лудогорец и Левски през този сезон

Gong.bg

Възлов двубой между ЦСКА и ЦСКА 1948

Gong.bg

Алтернативите на поскъпващите горива - реални и невъзможни

Nova.bg

На първо четене в НС: Разглеждат мерките срещу високите цени

Nova.bg