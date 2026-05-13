България

Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

13 май 2026, 06:26
Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“

Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“
НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени
Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет

Жители на „Младост“ на протест, искат оставката на районния кмет
Тир се завъртя на

Тир се завъртя на "Хемус", в него катастрофираха коли
Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

Бури и градушки с размер на орех удариха страната, мълния изпепели къща в Мъглиж

"Прогресивна България" обяви плана за съдебната система
Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

П редупреждение от първа степен – жълт код силен вятър, е обявен за по-голямата част от страната в сряда, 13 май, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Пловдив, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Русе, Сливен, Ямбол, Разград, Търговище, Силистра, Шумен, Добрич, Варна и Бургас.

От НИМХ съветват при жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Областите с предупреждение за силен вятър в сряда, 13 май
Областите с предупреждение за силен вятър в сряда, 13 май Източник: НИМХ

През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

В сряда в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 16°. Атмосферното налягане ще се повиши, но ще е по-ниско от средното за месеца.

Над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 13 май
Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 13 май Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 7 мин. и залязва в 20 ч. и 40 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 33 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 55 мин. и залязва в 16 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-североизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони, в Югозападна България ще има и гръмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 16° и 21°.

В петък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18° и 23°.

Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Жълт код Силен вятър Валежи Гръмотевици Градушки Температури НИМХ България Студен въздух
Последвайте ни
Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 23 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 23 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападнаха германски войници от НАТО в Нидерландия

Нападнаха германски войници от НАТО в Нидерландия

Свят Преди 22 минути

Случаят се разглежда като „инцидент, свързан със сигурността“

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия

България Преди 31 минути

.

Експерт обясни защо сънуваме кошмари

Любопитно Преди 1 час

Кошмарите могат да бъдат не само плашещи, но и полезни

,

Наближава критичната точка: Каспийско море изчезва

Свят Преди 1 час

Учените предупреждават, че повратната точка наближава

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Нора Недкова отпадна на крачка от звездния финал в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Тя е ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Тръмп: Краят на войната в Украйна е много близо

Свят Преди 8 часа

С това той повтори казаното от руския президент Владимир Путин

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Най-малко 100 убити при въздушен удар на нигерийската армия

Свят Преди 9 часа

Военните започнаха разследване на този инцидент

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Правителството на Петер Мадяр положи клетва

Свят Преди 10 часа

България подкрепи мисия в Ормузкия проток

България подкрепи мисия в Ормузкия проток

България Преди 10 часа

Инициативата на Великобритания и Франция има за цел да защити търговските кораби

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Зарадваха Путин с тест на "най-мощната ракета в света"

Свят Преди 10 часа

Путин: Тя има способността да проникне през всички съществуващи и бъдещи противоракетни отбранителни системи

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

Министър Пеев ограничи разходите на транспортните дружества

България Преди 11 часа

Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата

Политическата криза в Румъния се разраства

Политическата криза в Румъния се разраства

Свят Преди 11 часа

Искат импийчмънт на президента Никушор Дан

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

Мъж от София опита да подкупи областния управител на Добрич

България Преди 11 часа

Той е задържан в момента на предаване на подкуп в размер на 40 000 евро

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

ГЕРБ започва смяна на общински ръководства

България Преди 12 часа

Това става след резултатите от парламентарните избори

Човек почина до метростанция в центъра на София

Човек почина до метростанция в центъра на София

България Преди 13 часа

Тялото е на намерено до метростанция "Опълченска"

<p>Скандал: Северна Македония вика посланика на България</p>

Северна Македония вика посланика на България

Свят Преди 13 часа

Причината за тази дипломатическа реакция е неотдавнашното изявление на новия външен министър на България

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 май, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 май, сряда

Edna.bg

Последен епизод от сблъсъците между Лудогорец и Левски през този сезон

Gong.bg

Възлов двубой между ЦСКА и ЦСКА 1948

Gong.bg

Алтернативите на поскъпващите горива - реални и невъзможни

Nova.bg

На първо четене в НС: Разглеждат мерките срещу високите цени

Nova.bg