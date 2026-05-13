Нова опасност в сряда: Жълт код за по-голямата част от България

П редупреждение от първа степен – жълт код силен вятър, е обявен за по-голямата част от страната в сряда, 13 май, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Пловдив, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Русе, Сливен, Ямбол, Разград, Търговище, Силистра, Шумен, Добрич, Варна и Бургас.

От НИМХ съветват при жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Областите с предупреждение за силен вятър в сряда, 13 май Източник: НИМХ

През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

В сряда в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 16°. Атмосферното налягане ще се повиши, но ще е по-ниско от средното за месеца.

Над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 13 май Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 7 мин. и залязва в 20 ч. и 40 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 33 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 55 мин. и залязва в 16 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-североизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони, в Югозападна България ще има и гръмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 16° и 21°.

В петък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18° и 23°.