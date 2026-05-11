Тръмп обяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане"

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане", след като отхвърли отговора на Техеран на мирното си предложение като "глупав", предаде Ройтерс.

Бързото отхвърляне на иранския отговор от Тръмп вчера породи опасения, че продължаващия от 10 седмици конфликт ще продължи да парализира мореплаването през Ормузкия проток.

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

"Бих го определил като най-слабия до момента, след като прочетох този боклук, който ни изпратиха и който дори не дочетох до край", каза Тръмп за иранския отговор и за примирието.

"То е на изкуствено дишане", добави той.

Няколко дни след като Вашингтон лансира предложение, целящо възобновяване на преговорите, Иран публикува вчера отговор, фокусиран върху прекратяването на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на САЩ Израел води борба срещу подкрепяните от Иран бойци на "Хизбула".

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Техеран също така поиска компенсация за военните щети, подчерта суверенитета си над Ормузкия проток и призова САЩ да прекратят морската си блокада, да гарантират, че няма да има по-нататъшни атаки, да вдигнат санкциите и да отменят забраната за продажбата на ирански петрол.

По-рано Тръмп също така заяви, че Иран е готов да предаде на САЩ запасите си от обогатен уран, и каза, че само Китай и САЩ разполагат с възможностите да ги извлекат.