Тръмп с шокиращ план: Венецуела става 51-вият щат заради $40 трилиона в петрол

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда богатата на петрол Венецуела като потенциален 51-ви щат, докато официални лица продължават да ухажват петролни компании за инвестиции в южноамериканската държава след американската интервенция, която отстрани президента Николас Мадуро от власт.

Тръмп заяви в телефонен разговор с Fox News, че е мотивиран от прогнозната стойност на петрола във Венецуела, възлизаща на 40 трилиона долара, добавяйки, че е популярен сред гражданите на страната. „Венецуела обича Тръмп“, каза държавният глава.

След като през януари американски военни заловиха Мадуро, срещу когото Министерството на правосъдието повдигна обвинения в наркотероризъм, Тръмп заяви, че Съединените щати ще „управляват“ страната по време на нейния преходен период и ще работят с венецуелския вицепрезидент Делси Родригес.

През януари Тръмп обеща да направи така, че американската петролна индустрия във Венецуела отново да бъде „задействана и работеща“. Големи енергийни компании като Exxon и Conoco бяха изгонени от страната преди близо 20 години, когато бившият президент Уго Чавес национализира петролната индустрия, оставяйки Chevron като единствената голяма американска петролна компания с инвестиции във Венецуела.

В продължение на месеци служители от кабинета и енергийни съветници на Белия дом провеждат срещи с висши петролни мениджъри от големи компании, като ги призовават да инвестират във Венецуела.

Тъй като администрацията на Тръмп вече управлява петролния сектор на Венецуела, износът през април достигна над 1 милион барела на ден – най-високото ниво от 2018 г. насам.

„Както каза президентът, отношенията между Венецуела и Съединените щати са изключителни. Петролът започва да тече и големи суми пари, не виждани от много години, скоро ще помагат на великия народ на Венецуела“, каза говорител на Белия дом пред Fox News Digital

„Само президентът Тръмп може да получи признание за възраждането на това новооткрито партньорство – и най-доброто тепърва предстои!“, добави говорителят. Той не предостави подробности за това как би изглеждал планът на Тръмп за превръщането на Венецуела в част от Съединените щати.

Интересът на Тръмп към венецуелския петрол е известен още от отстраняването на Мадуро. Той твърди, че осигуряването на петролните доставки на Венецуела би помогнало за стабилизирането на икономиката на страната – стъпка, която той счита за решаваща за установяването на стабилна демокрация.

Но през март Тръмп публикува пост в Truth Social, в който предполага, че вместо това Венецуела ще стане щат. „Напоследък във Венецуела се случват хубави неща! Чудя се за какво е цялата тази магия? ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЮЗА, #51, НЯКОЙ?“ – написа Тръмп.

За да може Тръмп да анексира Венецуела и да я направи щат, би било необходимо одобрение от Конгреса и съгласие от страна на Венецуела, което според Родригес никога няма да се случи.

„Това никога не би било разглеждано, защото ако има нещо, което ние, венецуелските мъже и жени притежаваме, то е, че обичаме нашия процес на независимост, обичаме нашите герои и героини на независимостта“, каза Родригес пред репортери в понеделник, попитана за апетитите на Тръмп към Венецуела.

Венецуела е само последната страна, която Тръмп е заплашил да анексира, като списъкът включва още Гренландия, Канада, Куба и Панама.