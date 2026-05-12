Свят

Тръмп с шокиращ план: Венецуела става 51-вият щат заради $40 трилиона в петрол

След залавянето на Мадуро и възхода на Делси Родригес, Белият дом заговори за безпрецедентно разширяване на САЩ. Възможно ли е Венецуела да замени Гренландия в плановете на Вашингтон

12 май 2026, 09:42
Тръмп с шокиращ план: Венецуела става 51-вият щат заради $40 трилиона в петрол
Източник: iStock/GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда богатата на петрол Венецуела като потенциален 51-ви щат, докато официални лица продължават да ухажват петролни компании за инвестиции в южноамериканската държава след американската интервенция, която отстрани президента Николас Мадуро от власт.

Тръмп заяви в телефонен разговор с Fox News, че е мотивиран от прогнозната стойност на петрола във Венецуела, възлизаща на 40 трилиона долара, добавяйки, че е популярен сред гражданите на страната. „Венецуела обича Тръмп“, каза държавният глава.

След като през януари американски военни заловиха Мадуро, срещу когото Министерството на правосъдието повдигна обвинения в наркотероризъм, Тръмп заяви, че Съединените щати ще „управляват“ страната по време на нейния преходен период и ще работят с венецуелския вицепрезидент Делси Родригес.

През януари Тръмп обеща да направи така, че американската петролна индустрия във Венецуела отново да бъде „задействана и работеща“. Големи енергийни компании като Exxon и Conoco бяха изгонени от страната преди близо 20 години, когато бившият президент Уго Чавес национализира петролната индустрия, оставяйки Chevron като единствената голяма американска петролна компания с инвестиции във Венецуела.

В продължение на месеци служители от кабинета и енергийни съветници на Белия дом провеждат срещи с висши петролни мениджъри от големи компании, като ги призовават да инвестират във Венецуела.

Тъй като администрацията на Тръмп вече управлява петролния сектор на Венецуела, износът през април достигна над 1 милион барела на ден – най-високото ниво от 2018 г. насам.

„Както каза президентът, отношенията между Венецуела и Съединените щати са изключителни. Петролът започва да тече и големи суми пари, не виждани от много години, скоро ще помагат на великия народ на Венецуела“, каза говорител на Белия дом пред Fox News Digital

„Само президентът Тръмп може да получи признание за възраждането на това новооткрито партньорство – и най-доброто тепърва предстои!“, добави говорителят. Той не предостави подробности за това как би изглеждал планът на Тръмп за превръщането на Венецуела в част от Съединените щати.

Интересът на Тръмп към венецуелския петрол е известен още от отстраняването на Мадуро. Той твърди, че осигуряването на петролните доставки на Венецуела би помогнало за стабилизирането на икономиката на страната – стъпка, която той счита за решаваща за установяването на стабилна демокрация.

Но през март Тръмп публикува пост в Truth Social, в който предполага, че вместо това Венецуела ще стане щат. „Напоследък във Венецуела се случват хубави неща! Чудя се за какво е цялата тази магия? ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЮЗА, #51, НЯКОЙ?“ – написа Тръмп.

За да може Тръмп да анексира Венецуела и да я направи щат, би било необходимо одобрение от Конгреса и съгласие от страна на Венецуела, което според Родригес никога няма да се случи.

„Това никога не би било разглеждано, защото ако има нещо, което ние, венецуелските мъже и жени притежаваме, то е, че обичаме нашия процес на независимост, обичаме нашите герои и героини на независимостта“, каза Родригес пред репортери в понеделник, попитана за апетитите на Тръмп към Венецуела.

Венецуела е само последната страна, която Тръмп е заплашил да анексира, като списъкът включва още Гренландия, Канада, Куба и Панама.

По темата

Източник: Fox News    
Доналд Тръмп Венецуела Петрол 51 ви щат Американска интервенция Николас Мадуро Анексиране Петролна индустрия Делси Родригес Отношения САЩ Венецуела
Последвайте ни
Катастрофата на

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Тежка катастрофа със загинал и пострадали на АМ „Хемус”

Тръмп с шокиращ план: Венецуела става 51-вият щат заради $40 трилиона в петрол

Тръмп с шокиращ план: Венецуела става 51-вият щат заради $40 трилиона в петрол

Петима ранени, сред които две бременни жени, при катастрофа край Владая

Петима ранени, сред които две бременни жени, при катастрофа край Владая

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 2 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 2 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 2 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Война срещу &quot;вятърните мелници&quot; в стил Тръмп се разпространява из Европа</p>

"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Свят Преди 4 минути

Кампаниите в социалните медии, атакуващи вятърната енергия, не са само американски феномен

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Любопитно Преди 6 минути

<p>Иран сигнализира за възможна промяна в ядрената си политика при военни удари</p>

Техеран: Иран може да обогати уран до оръжейна чистота, ако САЩ подновят атаките си

Свят Преди 22 минути

Депутат съобщи, че парламентът ще разгледа сценарий за 90% обогатяване на уран

,

Повече, отколкото сме си представяли: „Хъбъл“ разкри над 6000 извънземни свята

Любопитно Преди 34 минути

Когато мисията стартира през 1990 г., човечеството не познаваше нито една планета извън пределите на Слънчевата система

<p>&quot;Блекджек&quot;:&nbsp;Най-тежкият свръхзвуков бомбардировач в света</p>

Нова снимка на "Блекджек" потвърждава бавната, но стабилна модернизация на руските бомбардировачи

Свят Преди 37 минути

Ту-160, известен в НАТО с кодовото име "Блекджек", е най-големият и най-тежък свръхзвуков боен самолет в света

<p>&quot;Леден апокалипсис&quot; удари Сливенско</p>

Силна градушка нанесе щети в Сливенско

България Преди 1 час

Стопаните със застраховани площи ще могат да получат обезщетения след описването на щетите

<p>Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени</p>

Константин Проданов: КЗК ще може да забранява необосновано високи цени

България Преди 1 час

Управляващите подготвят пакет от около 15 мерки в отговор на повишаването на цените на горивата и нарастващия инфлационен натиск

Заради пост срещу Тръмп: Забраниха на известен музикант да влезе в САЩ

Заради пост срещу Тръмп: Забраниха на известен музикант да влезе в САЩ

Любопитно Преди 1 час

Причината се оказа скандална публикация на неговата приятелка в социалните мрежи, насочена срещу Доналд Тръмп, за която тя публично се извини

Петролът продължава да поскъпва

Петролът продължава да поскъпва

Пари Преди 1 час

Анализатори предупреждават за възможен ръст над 115 долара при ескалация на напрежението

<p>Доналд Тръмп ще премине медицински преглед</p>

Белият дом: Тръмп ще премине годишен медицински преглед

Свят Преди 1 час

На 79 години здравословното състояние на Тръмп продължава да бъде обект на обществено внимание

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Защо къщите на гръцките острови са сини и бели? Причините ще ви изненадат

Любопитно Преди 1 час

Докато туристите се любуват на романтичните цветове на Санторини и Миконос, историята зад тях е свързана с оцеляване в жегата, пандемия от холера и държавни укази

Украйна призова Европа да посредничи за "примирие за летищата" с Путин

Украйна призова Европа да посредничи за "примирие за летищата" с Путин

Свят Преди 2 часа

Украинският външен министър заяви, че Москва може да обмисли сделката, тъй като нарастват опасенията, че Киев може да удари основните ѝ летища

Два случая на хантавирус в Украйна

Два случая на хантавирус в Украйна

Свят Преди 2 часа

Инфекцията е потвърдена лабораторно в Хмелницка област

Стрелба в Германия завърши фатално

Стрелба в Германия завърши фатално

Свят Преди 2 часа

Нападателят е избягал с автомобил, тече мащабна полицейска операция

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

Шофьор остана без книжка заради закон, който още не е бил в сила

България Преди 2 часа

„Изобщо не съм мислил, че извършвам нарушение“, заяви потърпевшият Людмил Йорданов

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Свят Преди 2 часа

Прокуратурата твърди, че е публикувала пропагандни материали в периода 2020–2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Кой празнува имен ден на 12 май? Ето какви поверия носи денят

Edna.bg

След онлайн измама: Аня Пенчева се реваншира с покана за театър

Edna.bg

Славия чества 30 години от златния дубъл

Gong.bg

Ето колко билета са купили феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив за финала

Gong.bg

Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога

Nova.bg

Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали

Nova.bg