Натоварена програма: Какво предстои за папа Лъв XIV през тази седмица

В стъпителна литургия, първи аудиенции... папа Лъв XIV ще започне днес дълга поредица от срещи, с които ще отбележи встъпването си в длъжност начело на Католическата църква, предаде АФП

След като бе избран на 8 май, Робърт Франсис Превост ще трябва да уреди и по-практични въпроси – като мястото, където ще живее или първото си пътуване.

267-ият папа ще приеме днес от 11:00 ч. представители на международната преса на аудиенция в голямата зала „Павел VI“ във Ватикана.

В петък ще дойде ред и на дипломатическия корпус да бъде приет на аудиенция.

Ватиканът – най-малката държава в света – е представляван в другите страни от апостолически нунции, еквивалент на посланици. В замяна, повечето държави имат във Ватикана посланик при Светия престол.

Папа Лъв XIV: Нося в сърцето си страданието на украинския народ

Тържествената литургия по интронизацията му ще се състои в неделя, 18 май, на площад „Свети Петър“ – церемония, на която по традиция ще присъстват чуждестранни държавни глави и правителствени ръководители.

По време на тази литургия той ще получи символите на папската власт – от полагането на палиума до връчването на пръстена на рибаря.

Палиумът е украшение, изтъкано от бяла вълна, състоящо се от две ивици, бродирани с шест черни кръста, което папата и епископите ще носят при големи тържествени служби.

