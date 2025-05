Папа Лъв XIV: Нося в сърцето си страданието на украинския народ

П апа Лъв XIV апелира за „край на войната“ в послание до световните сили по време на първото си неделно обръщение във Ватикана, размишлявайки върху настоящите конфликти, информира Би Би Си (BBC).

Той каза, че е

„дълбоко наранен“ от събитията в Газа,

изрази надежда за „трайно споразумение“ между Индия и Пакистан и пожела „автентичен, истински и траен мир“ в Украйна. Той също така рецитира молитвата Regina Caeli в чест на Дева Мария пред тълпата на площад „Свети Петър“.

🚨 The first Angelus of Pope Leo XIV!



On the day of the Jubilee of Musical Bands



In his address, he recalls the famous “Do not be afraid” of Saint John Paul II, and the powerful “No more war!” of Pope Paul VI at the United Nations in 1965pic.twitter.com/Tyqg9ZGa6O — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 11, 2025

Папа Лъв беше избран за нов лидер на Католическата църква в четвъртък, след кратък конклав, продължил само 2 дни във Ватикана и смъртта на неговия предшественик, папа Франциск. В събота той посети светилище извън Рим и след това се помоли пред гробницата на Франциск в базиликата Санта Мария Маджоре.

Папа Лъв ще встъпи официално в длъжност на литургия на площад „Свети Петър“ следващата седмица, на 18 май (неделя).

Говорейки от балкона на Апостолическия дворец на Ватикана, той каза: „Огромната трагедия на Втората световна война приключи преди 80 години... сега сме изправени пред трагедията на трета световна война на парчета. Бих искал също да се обърна към влиятелните хора по света, повтаряйки винаги актуалния призив: „край на войната“.

Pope Leo XIV calls for peace in Ukraine, a Gaza ceasefire and release of hostages in Sunday appeal https://t.co/vbtMrSC1tF — WMBF News (@wmbfnews) May 11, 2025

Светия отец продължи:

„Нося в сърцето си страданието на обичания украински народ.

Нека се направи всичко възможно, за да се постигне автентичен, истински и траен мир възможно най-бързо. Нека всички затворници бъдат освободени. Нека децата се върнат при семействата си.

И съм дълбоко наранен от случващото се в ивицата Газа. Нека незабавно влезе в сила прекратяване на огъня. Нека хуманитарна помощ бъде разрешена за цивилното население и нека всички заложници бъдат освободени“.

Той продължи: „От друга страна, радвах се да чуя, че е имало прекратяване на огъня между Индия и Пакистан и се надявам, че чрез предстоящите преговори скоро ще можем да постигнем трайно споразумение“.

Това беше натоварена седмица за папата, който проведе първата си литургия като папа в Сикстинската капела в петък, преди да говори с кардиналите в събота. По време на тази среща

той се определи като недостоен избор за папа

и обеща да продължи „ценното наследство“ на своя предшественик.

Pope Leo XIV explains his choice of name:



"... I chose to take the name Leo XIV. There are different reasons for this, but mainly because Pope Leo XIII in his historic Encyclical Rerum Novarum addressed the social question in the context of the first great industrial revolution.… pic.twitter.com/bI4F1EBIS8 — Vatican News (@VaticanNews) May 10, 2025

Той подчерта важността на мисионерската работа и дискусиите – както и грижата за онези, които нарече „най-малките и отхвърлените“. Той обясни, че е избрал името Лъв на името на папа от XIX в., известен с учението си за социална справедливост. Новият папа също така предположи, че развитието на изкуствения интелект и други постижения означават, че църквата е необходима днес за защита на човешкото достойнство и справедливост.

Той ще даде аудиенция на медиите в понеделник преди встъпването си в длъжност следващата неделя. Като част от тази литургия той ще произнесе проповед в присъствието на множество държавни глави и високопоставени лица.

69-годишният е 267-ият обитател на трона на Свети Петър и първият американец, станал папа. Той ще ръководи членовете на глобалната общност на Католическата църква от 1,4 милиарда души.