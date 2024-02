Намушкана 28 пъти с ловджийски нож: Осъдиха двама тийнейджъри за жестоко убийство на съученичка

Д вама тийнейджъри са признати за виновни за жестокото убийство на своя съученичка, която намушкали над 28 пъти с ловджийски нож, съобщава Sky News.

Жертвата е 16-годишната Бриана Гей. Престъплението е извършено в Кълчет, Чешир, Англия.

За престъплението бяха обвинени двама 16-годишни тийнейджъри, техните имена бяха посочени за първи път в петък. Те категорично отричат да са извършили убийството и се обвиняват взаимно за нападението, което детективите определят като "ужасяващо".

Скарлет Дженкинсън и Еди Ратклиф са били на 15 години, когато са осъществили жестокия си план да убият Бриана Гей в "свирепа" атака с ловджийски нож, твърдят разследващите.

Семейството на Скарлет Дженкинсън, която получи 22 години затвор за убийството на Бриана Гей, заяви, че "искрено съжалява".

Еди Ратклиф получава най-малко 20 години.

Те ще бъдат преместени в затвори за възрастни, когато навършат 18 години, предава Sky News.

"Те изпитват истинска жажда за смърт и убийства": Тийнейджъри замислят зверства онлайн

В изявление, предоставено на Warrington Guardian, семейството на Дженкинсън заяви:

"Непрестанно мислим за Бриана и нейното семейство.”

"Последните 12 месеца надминаха най-лошите ни кошмари, тъй като осъзнахме жестоката истина за действията на Скарлет. Съгласни сме с присъдата на съдебните заседатели, с присъдата на съдията и с решението за назоваване на виновниците. Животът ни е в смут, но непосредственият ни фокус е да се уверим, че няма да направим нищо против волята на роднините на Бриана”, коментира семейството на Дженкинсън.

"Изказваме искрените си благодарности на Естер Гей за нейната невероятна безкористност и съпричастност към нашето семейство. Нейното състрадание е смазващо, но ние сме ѝ безкрайно благодарни”, допълват те.

"На всички близки и приятели на Бриана, на нашата общност и на всички останали, които са били засегнати от този ужас, искрено съжаляваме", коментира семейството.

На 11 февруари миналата година Бриана е намушкана с ловджийски нож 28 пъти в главата, шията, гърдите и гърба, след като е била примамена в парка в Кълчет, близо до Уорингтън.

Дженкинсън, чиито родители са учители и живее в близост до парка в Кулчет, е помолена да напусне училището си, Culcheth High, заради това, че е дала дъвчащи бонбони с канабис на друг ученик, а през октомври 2022 г. се присъединява към училището на Бриана, Birchwood High, и бързо се "обсебва" от нея.

След като тийнейджърите били осъдени, Естер Гей призовава за "съпричастност и състрадание" към семействата им, тъй като "те също са загубили член от семейството" и "трябва да живеят до края на живота си, знаейки какво е направило детето им".