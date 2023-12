Жестоко убийство в Тексас: Мажоретка е открита във вана с множество прободни рани

16-годишна мажоретка е открита мъртва във ваната на дома си с множество прободни рани. Арестуван е заподозрян за бруталното убийство.

Жертвата била Лизбет Медина, съобщи People, позовавайки се на полицейските доклади.

Медина е била мажоретка в гимназията на град Една, Тексас.

По времето, когато се предполага, че е убита, Лизбет трябвало да бъде на коледен парад с отбора си. Това разказва майка ѝ, Жаклин Медина, пред Victoria Advocate. Жаклин каза пред Fox News, че е намерила дъщеря си във ваната.

Полицията в Една публикува изявление в четвъртък, в което казва на обществеността, че съвместно с отговорните институции от Тексас ще работят усърдно, за да открият и изправят пред правосъдието лицето, отговорно за смъртта на Лизбет.

„Като семейство молим общността за помощ. Не само да получим справедливост за моята сладка Лизбет, но и за всяка подкрепа, която можете да окажете на семейството ми в този момент“, написа в GoFundMe лелята на жертвата, Ана Медина.

Ана посочва пред Victoria Advocate, че Лизбет е намерена по пижама, което кара семейството да вярва, че може да е била убита преди да тръгне за училище. Тя посочва, че Лизбет и майка ѝ току-що са се преместили в Тексас от Небраска - преди година и половина.

23-годишният Рафаел Говеа Ромеро беше арестуван в събота и обвинен в умишлено убийство, дни след като 16-годишната Лизбет Медина беше намерена мъртва от майка си. Това съобщи полицейското управление в Една.

