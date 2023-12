Нов удар срещу медицинската сестра, убила седем бебета

Ч етири месеца след като Люси Летби беше призната за виновна за убийството на седем бебета в британска болница, тя официално е заличена от регистъра на медицинските сестри, съобщи People.

Съветът за медицински сестри и акушерки призна Летби за неспособна да практикува, след като през август тя беше осъдена за убийството на седем бебета и опит за убийство на други шест, съобщават BBC, The Guardian и Manchester Evening News. Три дни по-късно тя е осъдена на доживотен затвор.

Въпреки присъдата Летби, която е работила в неонатологичното отделение на болницата "Графиня на Честър" в Честър, Англия, твърди, че е невинна.

Според BBC Летби не е присъствала по време на изслушването.

Преди това тя е попълнила бланка, в която е потвърдила, че се съгласява с присъдата, но е заявила: "Приемам присъдите. Въпреки това не приемам, че съм виновна за обвиненията."

Летби беше отстранена от отделението за новородени през 2016 г., след като висшият болничен персонал стана подозрителен след година на мистериозни смъртни случаи на бебета.

По време на нейния 10-месечен процес се появиха редица смущаващи обвинения срещу британската медицинска сестра, включително, че тя е убила двама от трима тризнаци в рамките на 24 часа.

BBC твърди, че е написала: „Убих ги нарочно“ върху намерена лепяща бележка.

11-членното жури не взе решение по обвиненията в опит за убийство във връзка със случаите на още четири бебета.

Според "Гардиън" майката на едно от бебетата, идентифицирано като дете Г , е казала: "Не мога да ти простя. Няма прошка. Нито сега, нито някога."

Друга майка на момчета близнаци - идентифицирани като деца Е и F - нарече Летби "страхливка", защото не е присъствала на изслушването за присъдата ѝ, съобщи People.

