Най-нелепите и странни смъртни случаи в историята (СНИМКИ)

К огато мислим за смъртта на исторически личности, обикновено в съзнанието ни изникват насилствената и драматична гибел на Юлий Цезар, който бил злобно намушкан от собствените си сенатори. Крал Харолд Годуинсън Харолд е бил прострелян в окото в битката при Хейстингс. Много хора биха се досетили и за публичното убийство на Джон Кенеди в Далас.

Но какво да кажем за други смъртни случаи – тези, които се дължат на ужасни инциденти, странни и зловещи злополуки?

Менес – Свиреп хипопотам

Смятан за първия фараон, Менес имал впечатляваща автобиография дори по стандартите на неговите колеги богоподобни владетели. Освен че му се приписва обединението на Египет преди около 5000 години, се казва, че той е популяризирал използването на папирус и веднъж е избягал от глутница разярени кучета, като е яхнал крокодил през езеро като дъска за сърф.

Лидер от такава величина заслужавал галантна, героична или епична смърт. Вместо това, според египетския свещеник и летописец Манетон, той бил “грабнат и убит от хипопотам“. И това бил краят на живота на човека, който основал Египет.

Сигурд I – Убит от собствената си жертва

Страховит викингски водач по време на скандинавското завладяване на Северна Шотландия, Сигурд I става граф на Оркни в края на 9 век. Неговото агресивно превземане на територия му спечелва прозвището „Сигурд Могъщият“, но една от най-свирепите му победи се оказва последната му.

Уреждайки си да участва в схватка с местен благородник на име Маел Бригте. Сигурд измамил мъжа, той се появил на бойното поле с 80 воини. Това било лесна победа за безскрупулния Сигурд, който отрязал главата на Маел Бригте и я закачи на седлото си като трофей.

Докато яздил триумфално, Сигурд докоснал крака си в един от изпъкналите зъби, стърчащи от обезглавената глава. Раната му се инфектирала и Сигурд умрял – може би това е единственият военачалник в историята, убит от някой, когото е победил.

Жан-Батист Люли – Смърт от диригентска палка

Той може и да не е известно име като Бах и Хендел, но Жан-Батист Люли е бил виден бароков композитор, прославен със своите опери и сакрална музика.

Докато дирижира представление през 1687 г., Лули поддържа ритъма, като удря по пода с дървена палка. Той случайно ударил собствения си крак с такава сила, че се наранил. По-късно раната гангренясала, но Люли отказал крака му да бъде ампутиран, тъй като бил запален по танците. Гангрената се влошила и Лули починал. По ирония на съдбата музиката, която дирижирала по това време, е написана, за да отпразнува скорошното възстановяване на крал Луи XIV от операция.

Ерцхерцогиня Матилда Австрийска – Смърт от цигара

Не тютюнопушенето убива австрийската ерцхерцогиня Матилд през 1867 г., а самата цигара. 18-годишната аристократка била готова за големи дела, след като било наредено да се омъжи за наследника на италианския трон. Но нейното блестящо бъдеще било катастрофално приключено, когато тя решила да пуши една юнска вечер в двореца “Хетцендорф” във Виена.

Чувайки приближаването на баща си, който забранявал пушенето, ерцхерцогинята бързо скрила цигарата зад гърба си. Тя докоснала изисканата платнена рокля, която носела, и тя се запалила. Пламъкът се превърнал в огнено кълбо около Матилда, която буквално изгоряла до смърт пред очите на ужасеното си семейство.

Клемент Валандигам – Доказателства в съдебната зала

Адвокат, член на Камарата на представителите на САЩ и видна политическа фигура по време на Гражданската война в САЩ, Клемент Валандигам е може би най-добре запомнен с дълбоко нещастния характер на смъртта си.

През 1871 г. Валандигам поема делото на обвиняем, който е обвинен в убийството на човек при сбиване в бар. Валандигам възнамерявал да докаже, че жертвата всъщност случайно е произвела изстрел, докато изваждала пистолета си от джоба си. Докато обсъждал стратегията си със свой колега адвокат по време на закуска, Валандигам решил да възпроизведе събитието, използвайки това, което смятал за незареден пистолет.

Освен че наистина бил зареден, когато той натиснал спусъка, оръжието гръмнало.

Айседора Дънкан – Смърт от шал

Скандалната танцьорка и хореограф, която отхвърлила оковите на класическия балет, за да създаде модерния танц, какъвто го познаваме днес, Дънкан се движела в най-висшите кръгове на обществото. Художници я увековечават в своите творби, Алистър Кроули пише за нейното „магическо съзнание“ и тя присъства на някои от най-скандалните партита на епохата.

Нейният блестящ живот също е белязан от трагедия. Две от децата ѝ загинали в автомобилна катастрофа, а самата Дънкан по-късно загинала в кола – но не заради катастрофа.

През септември 1927 г., докато се возела в кола на приятел, дългият копринен шал на Дънкан се закачил в колелата на колата. Докато колата се движела напред, Дънкан е удушена до смърт за секунди. Терминът „синдром на Айседора Дънкан“ все още понякога се използва за обозначаване на такива странни случаи на удушаване.

