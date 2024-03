Британец загина при странен инцидент на годежното си парти

Б ритански полицай, живеещ в Австралия, загина след нелеп инцидент.

Лиъм Тримър празнува годежа си с годеницата си, медицинска сестра, в Западна Австралия, когато пада и порязва сънната артерия на врата си. Инцидентът става в неделя, съобщиха местни медии, цитирани от Sky News.

Каротидните артерии са главни кръвоносни съдове, които осигуряват кръвоснабдяването на мозъка.

Смята се, че семейството и приятелите са се опитали да спасят живота на 29-годишния младеж, но той е починал преди пристигането на спешната помощ.

Тримър е емигрирал от Обединеното кралство в Австралия през 2013 г. и по-късно е завършил полицейската академия в Западна Австралия. Той работел като старши полицай.

Мъжът се преместил в провинциалния миньорски град Калгурли, на около 595 километра източно от Пърт, през 2017 г.

