19 юни: Робство, космос и екзекуции на електрическия стол

Н а 19 юни 1862 г. Конгресът на САЩ официално забранява робството във всички федерални територии. Това действие е част от поредица мерки, предприети по време на Гражданската война за справяне с проблема с робството, които в крайна сметка завършват с премахването на робството в цялата страна с приемането на 13-тата поправка през 1865 г.

19 юни е и федерален празник в Съединените щати, който отбелязва края на робството.

Отнася се до 19 юни 1865 г., когато е наложено приемането на Прокламацията за еманципация на щата Тексас в края на Гражданската война.

Ранните чествания на празника, наречен Juneteenth датират от 1866 г., първоначално включващи събирания на общности, съсредоточени около църквата в Тексас. Те се разпространяват в целия Юг сред новоосвободените афроамериканци и техните потомци и стават по-комерсиализирани през 20-те и 30-те години на миналия век, често съсредоточавайки се върху фестивал на храната.

Валентина Терешкова

На 19 юни 1963 г. Валентина Терешкова – първата жена, летяла в космоса, се завръща на Земята на борда на „Восток“ 6. През 1962 г. Терешкова е включена в женския космонавтски корпус (където остава до 1997 г.), след като от над 400 кандидатки са избрани 5 жени. Сутринта на 16 юни 1963 г. Терешкова и нейната дубльорка Соловьова са облечени в скафандри и откарани с автобус до стартовата площадка. Следвайки традицията, установена от Гагарин, Терешкова уринира върху гумата на автобуса, превръщайки се в първата жена, направила това. След като завършва проверките на системите за комуникация и животоподдържащите системи, тя е запечатана във „Восток“ 6.

След двучасово обратно броене „Восток“ 6 е изстрелян безупречно и Терешкова става първата жена в космоса; тя остава единствената жена, летяла сама в космоса, и на 26 години е най-младата. Нейната позивна по време на този полет е Чайка След изстрелването си тя съобщава по радиото:

„Тук е Чайка! Всичко е наред. Виждам хоризонта; небесносиньо с тъмна ивица. Колко е красива Земята... всичко върви добре“.

Въпреки че Терешкова изпитва гадене и физически дискомфорт през по-голямата част от полета, тя обикаля Земята 48 пъти и прекарва 2 дни, 22 часа и 50 минути в космоса. Както беше планирано във всички мисии „Восток“, Терешкова се катапултира от капсулата по време на спускането ѝ на около 6 км над Земята и каца с парашут на 620 км североизточно от Караганда, Казахстан на 19 юни.

Екзекуциите на Етел и Джулиъс Розенберг

Етел Грийнглас Розенберг и Джулиъс Розенберг са американска семейна двойка, екзекутирана чрез електрическия стол, обвинени в шпионаж. Роден в еврейско семейство, Джулиъс Розенберг е електроинженер, докато съпругата му Етел е амбициозна актриса и певица. И двамата са част от Лигата на младите комунисти, младежка организация на Комунистическата партия на Съединените щати.

Бивш машинист в суперсекретното съоръжение в Лос Аламос, сержант Дейвид Грийнглас, брат на Етел, признава, че е предал тайни на Съветите и също така обвинява сестра си и нейния съпруг, признание, което довежда директно до двойката Розенберг, която е арестувана, обвинена и съдена за шпионаж. Независимо дали обвиненията в шпионаж са верни или не, и двамата са екзекутирани съгласно Закона за шпионажа от 1917 г., който налага смъртно наказание за този вид престъпления по време на война, въпреки че по времето, когато предполагаемият шпионаж е извършен, Съединените щати не са били във война със Съветския съюз.

И двамата най-накрая са

екзекутирани с електрически стол в затвора Синг Синг на 19 юни 1953 г.

и според хрониките на случая, въпреки че Юлиус умира от първия шоков удар, съпругата му Етел, въпреки че е по-малка и предполагаемо крехка жена, е устояла на до три електрически удара удари преди да умре, факт, за който е обвинен дизайнът на стола, създаден за по-голям човек и чиито електроди очевидно не пасват „правилно“ на тялото на жената.

Години по-късно, през 2001 г., Дейвид Грийнглас, братът на Етел, който прекарва 10 години в затвора и който е осъден само на 15 години затвор за самопризнанието и сътрудничеството си, твърди, че е обвинил лъжливо сестра си. В мемоарите на Никита Хрушчов, публикувани посмъртно през 1990 г., бившият съветски премиер възхвалява Розенберг за тяхната „много значителна помощ в ускоряването на производството на нашата атомна бомба“, но анализаторите смятат, че валидността на техния принос не може да бъде толкова важна. През 1995 г., след края на Студената война, различни разследвания на ФБР и американските разузнавателни служби, интегрирани в „Проект Венона“, изглежда са открили доказателства, че Юлиус Розенберг е работил за съветските шпионски служби, но не толкова съпругата му Етел.

