Продължават да издирват изчезнали под развалините на рухналата сграда в Марсилия

Д ве тела са били открити в развалините на сградата, която се срути в Марсилия след експлозия малко след полунощ в неделя, съобщи френската телевизия „Франс 24“, като се позовава на властите.

#BREAKING Two bodies found in building that collapsed in Marseille, France: firefighters pic.twitter.com/2hdWLyNshu