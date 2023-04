Експлозия срути жилищна сграда във Франция, има ранени

Н ай-малко петима души са пострадали при срутване на жилищна сграда в центъра на Марсилия, съобщи кметът на френския град пред телевизия BFM.

"Трябва да сме подготвени, че ще има жертви в тази ужасна трагедия", заяви Беноа Паян и добави, че петимата ранени са от съседните сгради, предаде Франс прес.

Marseille building collapse injures at least five, fire hampers rescue efforts https://t.co/7Pl6LMt8uO pic.twitter.com/77heHLDtVK