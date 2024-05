Най-малко 5 са жертвите на срутилата се сграда в Южна Африка

С пасителни екипи претърсват развалините от срутилата се многоетажна сграда в южноафриканския град Джордж, като жертвите на инцидента вече са най-малко пет, а десетки остават затрупани, предаде Ройтерс.

Three people died + dozens more were trapped in #George #SouthAfrica 🇿🇦 after a five storey building they were working on collapsed pic.twitter.com/1KR4oZK8Dx

Президентът Сирил Рамапоса изказа съболезнования на семействата на загиналите и призова разследващите да действат така, че да предотвратят подобни бедствия в бъдеще.

Сградата още е била в строеж и е рухнала в момент, в който на строителната площадка е имало десетки работници. Спасителните екипи са извадили 26 души изпод развалините, а 49 все още остават в неизвестност.

Five people have died after the collapse of a multi-storey building under construction in George in the Western Cape #SouthAfrica on Monday afternoon. Inferior concrete from China perhaps, it happens!!!https://t.co/c5TyoGHfGD