Много ранени, голяма експлозия в центъра на Париж

Н ай-малко 16 души са ранени, седем от които тежко, след голяма експлозия в центъра на Париж.

Експлозията е избухнала в сграда до църквата "Вал де Грас" на улица "Сен-Жак" в Пети район на френската столица.

Сграда до църквата е била обхваната от пламъци и голяма част от нея изглежда е рухнала, предава Би Би Си.

Според свидетели, цитирани от френски медии, преди взрива се е усещала силна миризма на газ. На мястото има полиция, лекари и над 200 пожарникари.

Кметът на Париж Ан Идалго също е там, докато министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен предупреди хората да избягват района.

Свидетел разказва: „Бях пред "Вал де Грас", чух огромен тътен и видях огнена топка висока 20 или 30 метра. И сградата се срути със страшен шум. Усетих миризма на газ, но ми трябваха няколко минути, за да дойда на себе си."

