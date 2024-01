"Наистина ли искаме двама 80-годишни за президент": Коя е Ники Хейли

В началото бяха 14 общо кандидати, но останаха само двама: след като Рон Десантис се отказа от надпреварата за номинацията на републиканците за президент на САЩ, само Ники Хейли може да спре Доналд Тръмп. Това посочва Ралф Борхард, цитиран от Deutsche Welle .

Коя е тя?

След като Рон Десантис се оттегли от надпреварата за републиканската номинация за президент, Доналд Тръмп вероятно е още по-уверен в победата си, пише ARD. На пътя му стои само още един кандидат - бившата постоянна представителка на САЩ в ООН Ники Хейли. “Бяхме 14 души в тази надпревара. Сега сме само двама”, коментира Хейли пред Си Ен Ен. “Ще продължим и ще се борим”, каза още тя.

Рон Десантис заяви подкрепата си за Доналд Тръмп

По-умерена алтернатива на Тръмп?

Хейли се надява, че Ню Хемпшир - следващият щат, в който предстоят първични избори на републиканците (на 23 януари), ще се превърне в трамплин за нейната кандидатура. Тя се опитва да се представи като алтернатива на Тръмп, пише ARD - достатъчно твърда, за да убеди привържениците на бившия президент да я подкрепят, но и достатъчно умерена, за да привлече и гласоподаватели, които не са в нито един лагер.

Освен това Хейли е значително по-млада - както от конкурента си Доналд Тръмп, така и от настоящия президент Джо Байдън. Републиканката не пропуска възможност да спомене това, както и проучванията, според които 70% от американците не искат нов сблъсък между Тръмп и Байдън. “Наистина ли искаме двама 80-годишни кандидати за президент, докато в страната цари хаос, а светът е в пламъци”, пита тя.

I have a different style and approach from Joe Biden and Donald Trump. No drama. No vendettas. No whining. Just results. pic.twitter.com/llqGBFhi4c

Дъщеря на индийски емигранти

52-годишната Ники Хейли е родена в малък град в Южна Каролина. Тя е дъщеря на индийски имигранти, а през 2020 година описа детството си така: “Баща ми носеше тюрбан, а майка ми - сари”.

Семейството на “кафявото момиче в един черно-бял свят” се е сблъсквало с редица трудности и с дискриминация. “Но родителите ми никога не са се поддавали на неприязънта и омразата.” Затова и до днес тя подчертава, че САЩ не е расистка държава. На постоянните лични атаки от Доналд Тръмп, Хейли, която е работила с него, отговаря така: “Ако той мислеше, че нямам шанс, нито причини за надежда, защо харчи милиони долари за рекламни спотове срещу мен?”

Salem, thank you for playing host to an awesome night and our final GOTV rally! We are ready to run through the tape tomorrow. Make sure you make your plan to get out and vote tomorrow. We’re one step closer to a STRONG and PROUD America! 💪🏽🇺🇸💥 pic.twitter.com/l2zVNnxorr