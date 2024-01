Рон Десантис заяви подкрепата си за Доналд Тръмп

Г убернаторът на Флорида Рон Десантис сложи край на президентската си кампания и заяви подкрепата си за бившия президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Това затвърждава статута на предишния президент на САЩ на суперфаворит в надпреварата за номинацията на Републиканската партия за президентските избори в страната през ноември.

Тръмп печели убедително подкрепата на републиканците в Айова

"За мен е ясно, че мнозинството от избирателите на първичните избори на републиканците искат да дадат още един шанс на Доналд Тръмп", каза Десантис на видеозапис, публикуван днес в платформата "Екс", преди първичните избори на Републиканската партия в щата Ню Хемпшър във вторник.

По едно време губернаторът на Флорида бе смятан за основен съперник на Тръмп в надпреварата, залагайки на консервативните си позиции по редица обществени въпроси. След това обаче той изостана и изпитваше проблеми с набирането на средства за кампанията си.

