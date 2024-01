Тръмп печели убедително подкрепата на републиканците в Айова

П редишният президент на САЩ Доналд Тръмп печели убедително първичните избори на републиканците в Айова за номинацията на партията за президентските избори през ноември, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирайки временни резултати.

Изборите в този щат в Средния запад на САЩ, които поставиха началото на надпреварата в републиканския лагер, протекоха под формата на партийни събрания. Първичните избори на демократите все още не са започнали.

Trump Wins #Iowa Caucus In Landslide: by Kate Anderson at CDN - Former President #DonaldTrump won the first GOP presidential voting contest of 2024 in #Iowa on Monday by a wide margin, according to multiple reports. Despite historically harsh weather… https://t.co/Eoo5ab4LBo pic.twitter.com/qSwZbydgTw

Победата на Тръмп в Айова е очаквана и само затвърди статута му на големия фаворит в републиканския лагер.

При преброени резултати от 65 процента от партийните събрания бившият американски президент води убедително с 50,6 процента, съобщи Ройтерс. Втори с 21,5 процента е губернаторът на Флорида Рон Десантис, а бившият постоянен представител на САЩ при ООН Ники Хейли остава трета с 19,4 процента.

Избори от двете страни на Атлантическия океан

Тръмп изрази задоволство от победата си. Време е "нашата страна да се обедини... Независимо дали става въпрос за републиканци или демократи, либерали или консерватори", призова той, цитиран от АФП, в изявление пред свои привърженици в Де Мойн, столицата на Айова.

Тръмп иска да вземе реванш от настоящия стопанин на Белия дом - демократа Джо Байдън, за загубата си от него на последните избори - през 2020 г., която впрочем не признава. Предишният американски президент имаше главозамайваща преднина според проучванията на общественото мнение пред своите основни съперници Ники Хейли и Рон Десантис, въпреки че са му повдигнати четири обвинения.

