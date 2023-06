100 години зад решетките за Тръмп? Какви са точните обвинения

Т ръмп е изправен пред присъда за 100 години зад решетките, ако бъде осъден по федерални обвинения - включително шпионаж - за класифицирани документи, тъй като източници твърдят, че възмутеният бивш президент е бил пометен от обвинението.

В четвъртък 76-годишният Тръмп заяви, че му е било казано, че е обвинен във връзка с шпионаж - за първи път в историята на САЩ бивш президент е изправен пред федерални обвинения.

ABC News съобщи, че Тръмп е изправен пред четири отделни обвинения, всяко от които носи потенциален затвор от 20 години: заговор за възпрепятстване на правосъдието; укриване на документ или запис; корупционно укриване на документ или запис и укриване на документ при федерално разследване.

Едно обвинение носи присъда от 10 години: умишлено задържане на информация за националната отбрана.

Последните две обвинения са с максимална присъда от по 5 години: схема за укриване и неверни изявления и декларации. Обвинителният акт на Тръмп остава под печат, но решението му да го оповести означава, че федералните могат да го разпечатат още в петък, преди явяването му пред съда в Маями следващия вторник.

Обвиненията срещу Тръмп: Какво каза адвокатът му

Новината беше посрещната с възмущение сред Републиканската партия, като дори съперникът му за 2024 г. Рон ДеСантис заяви, че "въоръжаването на федералните правоприлагащи органи представлява смъртна заплаха за свободното общество". ДеСантис спря да казва дали ще помилва съперника си, ако Тръмп бъде осъден, въпреки призивите губернаторът на Флорида да се ангажира с това.

Самият Тръмп - който беше в Бедминстър, Ню Джърси, когато се появи новината за обвинението - осъди обвинението в клип, който според The New York Times е бил предварително записан, като заяви, че това е политическо преследване, и каза: "Аз съм невинен".

Той ще се яви в съда в Маями във вторник в 15 ч., където ще му бъдат предявени обвиненията. Тръмп отрича всички обвинения, пред които е изправен.

Адвокатът му Джим Тръсти заяви пред Си Ен Ен, че всичките седем обвинения "изхождат от обвинение по Закона за шпионажа".

Джак Смит, специалният съветник, който наблюдава разследването, не е коментирал.

Въпреки предварително записания клип CBS News твърди, че Тръмп не е очаквал да бъде обвинен и че е бил разстроен от вътрешния си кръг, защото му е казал, че има само малък риск от обвинения заради инцидента с класифицираните документи.

Твърди се, че бившият президент се е оплакал, че от най-близките му хора е имало "твърде много щастливи разговори за твърде дълго време" относно перспективата за наказателно преследване.

През април той беше обвинен в Манхатън по щатски обвинения за извършване на плащания на "тихи пари" на порнозвездата Сторми Даниълс - тези щатски обвинения също бяха исторически.

Но обвиненията за класифицирана информация са федерални и значително по-сериозни, а за тях се предвиждат големи присъди затвор.

От миналата година прокурорите разследват прехвърлянето на президентските досиета в имението му Мар-а-Лаго във Флорида.

Федерални прокурори разследват Доналд Тръмп заради класифицирани документи

Обвиненията към Тръмп и максималните присъди, които може да получи

Адвокатите на Тръмп потвърдиха, че срещу него са повдигнати седем федерални обвинения. Те не са получили официалния обвинителен акт, но са му изпратили призовки, които предполагат, че ще му бъдат повдигнати посочените по-долу обвинения и максимални присъди.

Разследването избухна в заглавията на вестниците през август, когато ФБР претърси дома на Тръмп във Флорида и иззе 11 000 документа, включително около 100, които бяха обозначени като класифицирани.

От своя страна Тръмп многократно е настоявал, че не е направил нищо нередно и че е жертва на федерален лов на вещици.

На моменти споровете дори повишаваха позициите му в социологическите проучвания и му позволяваха да събира пари от поддръжници, които виждат заговор на "дълбоката държава", целящ да го отстрани от надпреварата през 2024 г.

CNN: Тръмп признава в запис, че разполага със секретен документ за атака срещу Иран

Корумпираната администрация на Байдън уведоми адвокатите ми, че съм обвинен, привидно заради измамата с кутиите, въпреки че Джо Байдън има 1850 кутии в университета в Делауеър, допълнителни кутии в Китайския квартал, окръг Колумбия, с още повече кутии в университета в Пенсилвания и документи, разхвърляни по пода на гаража му, където паркира корвета си и който е "обезопасен" само с гаражна врата, която е тънка като хартия и е отворена през по-голямата част от времето - написа Тръмп в социалната мрежа "Истина" в четвъртък вечер.

"Получих призовка да се явя във Федералния съд в Маями във вторник в 15:00 ч. Никога не съм мислил, че е възможно такова нещо да се случи на бивш президент на Съединените щати, който е получил много повече гласове от който и да е действащ президент в историята на страната ни и в момента води с голяма преднина пред всички кандидати, както демократи, така и републиканци, в анкетите за президентските избори през 2024 г. АЗ СЪМ НЕВИНЕН ЧОВЕК!"

По-късно в четвъртък вечерта той пусна видеоклип.

I AM AN INNOCENT MAN



Republican leaders, DO SOMETHING!!



The Espionage Act doesn’t apply to Presidents.



President Donald Trump is unjustly under attack. pic.twitter.com/IHsUISQJrI