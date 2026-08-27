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Тръмп нареди езерото Онтарио да бъде преименувано на Америка

Тръмп: Може би ще трябва да променим името на Атлантическия или на Тихия океан

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 21:09
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че преименува езерото Онтарио, споделяно от Съединените щати и Канада, на „езеро Америка“.

Тръмп подписа указ в Белия дом, на фона на задълбочаващата се търговска война между най-голямата икономика в света и северния ѝ съсед.

„Ще променим името на езерото Онтарио, считано от днес, на езеро Америка. Канадските власти се отнесоха много зле с нас. Те са неприятни хора“, заяви 80-годишният републиканец пред журналисти в Овалния кабинет.

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Промяната на името – която Канада едва ли ще приеме, наподобява решението на Тръмп от януари 2025 г. да преименува Мексиканския залив на Американския залив.

„Промяната на името на езерото на езеро Америка е нещо, за което всъщност мисля отдавна. Както знаете, имахме нещо, наречено Мексикански залив, променихме го и сега той съвсем рутинно се нарича Американски залив. Така че, ако се замислите, имаме залив и имаме езеро. Сега всичко, което ни остава, е океан. Така че може би ще трябва да променим името на Атлантическия или на Тихия океан. Може би ще променим и на двата.“, каза Тръмп.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Езеро Онтарио Езеро Америка
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