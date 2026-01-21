Свят

Норвегия отказа на Тръмп

Норвегия е твърд поддръжник на мултилатерализма

21 януари 2026, 16:42
Норвегия отказа на Тръмп
Н орвегия, чиито отношения с американския президент Доналд Тръмп се влошиха значително, след като той се  разгневи, че не е получил Нобеловата награда за мир, няма да участва в Съвета за мир, предложен от американския президент, предаде „Франс прес“, позовавайки се на изявление на канцеларията на норвежкия премиер.

„Американското предложение повдига редица въпроси, които изискват последващ диалог със САЩ“, каза държавният секретар в кабинета на министър-председателя Кристофер Тонер в съобщение до АФП.

„Ето защо Норвегия няма да се присъедини към предложените договорености за Съвета за мир и няма да участва в церемонията по подписването на Устава на Съвета в Давос“, добави той.

Норвегия е твърд поддръжник на мултилатерализма, особено в структурите на ООН, и често действа като посредник в конфликти.

„За Норвегия е важно това предложение да се вписва в съществуващите структури като ООН и нашите международни ангажименти“, каза Тонер.

Норвежки представител подчерта, че страната му „споделя целите на президента Тръмп за установяване на траен мир в Украйна, Газа и на други места по света. Норвегия ще продължи близкото си сътрудничество със САЩ и други партньори за подкрепа на мира“.

Решението на Норвегия идва на фона на изявление на американския президент, че той вече не се чувства длъжен да мисли „само за мира“, тъй като не е получил Нобеловата награда за мир.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
