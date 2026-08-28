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Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта

Най-добрият български тенисист призна, че след трудните месеци зад гърба му класирането има особено значение

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Г ригор Димитров се завърна в основната схема на US Open след успешно преминаване през квалификациите - нещо, което му се случва за първи път от 17 години. Пред Tennis Channel най-добрият български тенисист призна, че след трудните месеци зад гърба му класирането има особено значение, предава NOVA.

„Чувството е чудесно, сякаш е за първи път. Очаквах с нетърпение да изиграя още един мач. Усетих, че намирам ритъм. Знам, че мога и това да съм в основната схема означава много за мен“, каза Димитров.

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Макар вече на 35 години, той остава устремен към нови успехи, но признава, че с времето се е научил да гледа по различен начин на играта и на себе си.

„Още много неща искам да постигна в спорта. Искам да израствам още. В момента участвам в свое собствено състезание. Мотивира ме това да намирам начини да се справям. Докато си с ракета в ръка, винаги имаш шанс. Преди бях много самокритичен. Сега опитвам да съм по-мил със себе си и да се наслаждавам на играта. Не знаеш колко още ще играеш“, сподели той.

Димитров си припомни и най-силното си представяне на US Open - достигането до полуфиналите през 2019 г., когато победи Роджър Федерер.

„Спомням си, че тогава си мислех: „Какво правя тук?“. Имах лоша серия, не се чувствах добре. Но и тогава се върнах към основните неща. Трябва да имаш желание и вяра в себе си“, добави Григор Димитров.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Григор Димитров Тенис
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