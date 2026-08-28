България

Полицай: За 28 години не съм имал случай с такъв садизъм

Вергил Христов: За Gen Z и Алфа ние сме лошите, а те мислят, че са над закона!

Николай Киров Николай Киров

28 август 2026, 20:54
Полицай: За 28 години не съм имал случай с такъв садизъм
Източник: Телеграфно подкастът

У бийството на Георги Кузев в Пловдив показа фаталната пропаст между новите поколения, институциите и законите в България. Бруталното престъпление, съпроводено с гаври и демонстративен садизъм от страна на непълнолетни, разтърси обществеността и повдигна тежкия въпрос: можеше ли тази трагедия да бъде предотвратена и докога държавата ще бъде безпомощна пред младежката престъпност?

В откровено интервю за Телеграфно подкастът Вергил Христов – полицай с над 28 години стаж в системата на МВР, понастоящем служител в Жандармерията и член на Управителния съвет на най-големия полицейски синдикат СФСМВР – прави брутална дисекция на срива в държавността, липсата на респект у младите и остарелите с десетилетия закони.

„За 28 години не съм имал случай с такъв садизъм“

Относно зверствата в Пловдив, Христов е категоричен, че подобен демонстративен садизъм между подрастващи е нещо изключително рядко и алармиращо. На въпрос дали е можело убийството да бъде предотвратено по някакъв начин, отговаря, че всичко може да се предотврати, стига да се долови достатъчно време преди това. Ако обаче близки, роднини, учители, съученици не се включат, то няма как да стане без сигнали. 

„За 28 години в моята кариера не съм имал случай, при който целенасочено да се извършва такова унижение с човешко същество... Аз лично съм потресен – за толкова години съм виждал какви ли не гнусотии, но много са малко случаите, при които агресията е от непълнолетни. По-скоро са групички футболни хулигани, но те не са стигали до такова насилие", казва Христов. 

Телефонът в лицето на полицая: Gen Z, Алфа и културата на безнаказаността

Според Христов през последните 5-6 години се наблюдава драстична промяна в поведението на младите хора спрямо органите на реда. В търсене на евтина популярност в социалните мрежи, полицията се възприема не като защитник, а като враг.

„При Gen Z и Алфа се наблюдава едно арогантно поведение и чувство на безнаказаност – че законът не е граница, а може да се заобиколи. В тяхното съзнание е: 'Вие сте лошите, вие сте гадните'. Идват с телефона, навират ти го в лицето и ти пречат да си вършиш работата. Защото после подрастващите виждат, че това събира 1 милион гледания в TikTok и си казват: 'Значи и ние можем да го правим'“, разкрива той.

„Политиците използват МВР за дивиденти и сринаха доверието“

Синдикалистът посочва, че отношението на младежите не идва от нищото, а е пряк резултат от действията на политическата класа, която системно атакува полицаите на терен. Още преди години казахме по време на протест, беше ни и слоган: Върнете МВР на хората, но не си чуха, някои и до днес не го разбраха, смята полицаят. Според него респектът може да се върне, но ще е сложно. 

Телеграфно подкастът
Телеграфно подкастът Източник: Телеграфно подкастът

„Това е насаждане, което се подкрепя от най-висшите етажи в нашата държава – политиците. Свидетели сме от най-високата трибуна да се отправят необосновани критики към нас. Загубихме доверието на обществото точно заради тези политици и техните игрички да използват МВР, за да трупат дивиденти. Не са виновни служителите за състоянието на системата“, заявява Христов.

Киберпрестъпност със заплати от 1500 лв. и употребата на деца от агитките

Един от основните проблеми пред МВР остава проследяването на затворените групи в интернет, където децата организират насилие. Причината е хроничният недостиг на ресурс и кадри.

„В ГДБОП 'Киберпрестъпност' допреди три години предлагахме заплати от 1500 лв., докато в частния IT сектор вземаха от 7 до 10 хиляди лева. Как да се конкурираме със свободния пазар?“, пита Христов.

Той допълва, че престъпният свят около футболните агитки добре познава вратичките в съдебната система и съвсем съзнателно използва непълнолетни за мръсната работа, защото знае, че те са „наказателно безотговорни“ пред закона.

Родителите пред районното: „Защо ни прибрахте пияното дете?“

Проблемът се задълбочава от тоталната липса на родителски контрол и прехвърлянето на вина върху институциите.

Източник: Телеграфно подкастът

„Идва родителят пред районното и ни прави скандал защо сме му прибрали детето в 22:00 ч. пияно! Агресията пак се насочва към нас. Не може детето ти да е направило нарушение, а институцията да ти е виновна за това, че той не е вкъщи“, категоричен е полицаят.

Борим престъпността от 2026 г. със закони от 1958 г.

В заключение Вергил Христов призовава за спешни нормативни промени, тъй като правната рамка в България е тотално разминала се с днешната реалност.

„Законът за борба с противообществените прояви на непълнолетни е от 1958 година, а Наказателният кодекс е на почти 60 години. Не може да борим съвременната престъпност с толкова остарели закони. Време е държавата да покаже категорично, че може да се справи с този проблем, иначе няма да можем да живеем нормално в тази страна“, завършва той.

Редактор: Николай Киров
Източник: Телеграфно подкастът    
Телеграфно подкастът
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