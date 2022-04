Над 30 жертви и 100 ранени при ракетен обстрел на гара в Украйна

Д ве руски ракети са поразили железопътната гара в източния украински град Краматорск, причинявайки жертви, каза днес украинската държавна железопътна компания.

Гарата е използвана за евакуиране на цивилни от райони, бомбардирани от руските сили, предаде Ройтерс.

BREAKING: Yesterday we shared a video of people crowded at a railway station trying to get out because of of Azov threats. The Armed Forces of Ukraine struck "Tochka-U" on Kramatorsk, 1/2 pic.twitter.com/Ve86MWTs7I

По информация на Франс прес най-малко 20 души са загинали. Агенцията цитира свой журналист на място. Директорът на Украинските железници Олександър Камишин каза, че са загинали най-малко 30 души, а 100 са ранени, предаде ДПА. Според железопътната компания вчера в същия район са били блокирани три влака, превозващи евакуирани хора, след като е бил нанесен въздушен удар по линията.

Управителят на Донецка област каза, като се позова на полицията и спасителните служби, че има предположения за десетки загинали или ранени при ракетен удар по жп гара в Краматорск.

По думите му на гарата е имало хиляди цивилни, опитващи се да се евакуират към по-безопасни райони на Украйна, посочва Ройтерс.

🇺🇦 ballistic missile tochka-u hits residential area in Kramatorsk. In that area the dpr's headquarters should be located but we see too many times, the tochka-u, is carrying cluster munitions so the collateral damage between civilians is always high pic.twitter.com/4R5zpGipfZ