Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

Н ад 20 дрона масирано атакуват украинския град Одеса от акваторията на Черно море, отекват силни взривове. Това съобщи кметът Геннадий Труханов в приложението Телеграм.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Тревогата бе обявена в 01:27 часа. Атаката продължава.

🇷🇺 1. Russian strikes on Odessa.



2. Fires broke out in Lozova, Kharkov region after the arrival of Russian drones. pic.twitter.com/8jsBp6tZ3T — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.