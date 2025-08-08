Масирана атака с дронове в Одеса в ранните часове

О деса бе подложена на масирана въздушна атака с дронове в ранните часове днес, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Около 20 руски дрона атакуваха украинския черноморски град, информират местните канали в "Телеграм".

В продължение на половин час в Одеса отекваха взривове, за съжаление има поразени цели, съобщават още местните канали.

Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.