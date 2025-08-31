Свят

Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура

31 август 2025, 09:38
Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС
Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс
Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт
Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ
Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус
Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение
Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета
Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Р уското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.

Зеленски: Положението в Одеска област е много трудно

Междувременно един човек е пострадал, а 29 000 абонати са без електричество в резултат на масирана атака с дронове по Черноморск и Одески област тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва Кипер в съобщението си.

По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.

В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
Дронове ПВО Украински атаки Русия Одеска област Черноморск Енергийна инфраструктура Прекъсвания на тока Военни действия Българи в Украйна
Последни новини

<p>Си Цзинпин: Трябва да се подкрепяме</p>

Си Цзинпин пред арменския премиер: Китай и Армения трябва твърдо да се подкрепят взаимно

Свят Преди 31 минути

Той призова за сътрудничество в развиването на инициативата "Един пояс, един път"

Израел идентифицира тялото на заложник, върнат от Газа

Израел идентифицира тялото на заложник, върнат от Газа

Свят Преди 2 часа

При операцията бяха намерени телата на двама заложници

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

Свят Преди 3 часа

В Кьолн голямата част от парите се изразходва за полицейски репресии

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 3 часа

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

.

Скок на заплати за преподаватели и по-високи стипендии за студенти от 2026 г.

България Преди 3 часа

Висшето образование търси 218 млн. лв.

Принцеса Даяна

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 32° и 33°

Силна буря удари Кюстендил

Силна буря удари Кюстендил

България Преди 13 часа

Има пожари в землищата на селата Ябълково, Коняво и Горно Уйно

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Свят Преди 13 часа

Причината за бедствието все още не е ясна

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

България Преди 14 часа

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България

<p>Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация</p>

Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

Свят Преди 15 часа

Той координирал действията на украинската армия в Донбас

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Свят Преди 16 часа

Други членове на правителството също бяха убити

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 17 часа

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Голям пожар гори до село Бодрово

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 17 часа

На място има няколко пожарни автомобила

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Свят Преди 17 часа

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Свят Преди 18 часа

Мерц: Путин вече не спазва никакви международни споразумения

