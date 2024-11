На фона на остри критики: Чарлз III посрещна краля на Бахрейн в замъка Уиндзор

Б ританският крал Чарлз Трети прие краля на Бахрейн в замъка "Уиндзор" на фона на призиви на правозащитници за освобождаване на политическите затворници в държавата от Персийския залив, предадоха ДПА и Пи Ей медия.

Посещението на крал Хамад бин Иса Ал Халифа днес отбеляза 25-ата му годишнина от идването на власт и включваше посещение в църквата "Сейнт Джордж", където отдаде почит на покойната кралица Елизабет Втора.

Той пристигна на площада пред двореца с двамата си сина шейх Насер и шейх Халид с карета, теглена от кон, докато военен оркестър изпълняваше националния химн на Бахрейн.

His Majesty The King received King Hamad Bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, at Windsor Castle today, during His Majesty's visit to the UK to mark his Silver Jubilee.

Кралят поздрави монарха от Залива и двамата направиха преглед на почетния строй, преди да се качат на трибуна, от която наблюдаваха военния марш. По-късно крал Хамад пи чай с крал Чарлз в двореца.

Посещението му предизвика призиви от страна на активисти от Бахрейнския институт за права и демокрация към британския крал да повдигне пред госта си "въпросите, свързани с нарушаването на човешките права", предвид факта, че политически опоненти в Бахрейн са лишени от свобода.

Един от ръководителите на института каза: "Поканата на бахрейнски диктатор е ужасна грешка в преценката, след като жертвите му продължават да лежат несправедливо зад решетките в бахрейнски затвори".

"Пренебрегването на правата на човека само окуражава по-нататъшните злоупотреби и ще изпрати ясен сигнал, че безнаказаността надделява", каза той и добави, че "призоваваме крал Чарлз да говори по темата за политическите затворници с крал Хамад".

A large Guard of Honour performed by the Welsh Guards welcomed The King of Bahrain, Sheikh Hamad ibn ʿIsa Al Khalifah when He met King Charles III at Windsor Castle this evening.

В писмото от института до краля се споменават имената на няколко затворници, включително на лидера на разпуснатата опозиционна партия "Ал Уефак" шейх Али Салман и правозащитника с датско и бахрейнско гражданство Абдулхади ал Хауая, за които съюзниците им твърдят, че от много години са неправомерно задържани.

В писмото се казва, че "в Бахрейн има неотложни предизвикателства, включително вкарване в затвора на произволен принцип на опозиционни лидери и активисти заради ролята им в призивите за демократична промяна - призиви, на които е отвърнато с насилие и репресии".

"Много от тези, които се застъпват за реформа, биват изтезавани и са обект на несправедливи съдебни процеси и доживотни присъди", пише още в текста.

This evening His Majesty The King took the royal salute whilst awaiting the arrival of The King of Bahrain at Windsor Castle.

The King's Guard are wearing their winter order great coats.



The King’s Guard are wearing their winter order great coats. pic.twitter.com/MhC5NdrQMd — Daniel J. Devane 🇬🇧 (@DanielJDevane) November 11, 2024

"Посещението на крал Хамад в Обединеното кралство се осъществява в момент, когато семействата на осъдени на смърт и политически затворници изразяват дълбоко безпокойство за съдбата на своите близки, много от които са изложени на риск от малтретиране и изтезания", продължава писмото. "Някои от тях в момента са държани в единична килия или в изолатор", се допълва в него.

В текста се казва, че намесата на краля "би могла да окаже дълбоко въздействие върху живота на хората, които са в затвора единствено за това, че упражняват правата си, и потенциално да спаси онези, които са изправени пред неизбежна екзекуция".

По-рано тази година крал Хамад помилва 457 затворници по случай 25-ата годишнина от възкачването си на престола.

His Majesty welcomed His Majesty King Hamad of Bahrain to Windsor Castle yesterday. 🇧🇭



King Hamad was invited onto The Quadrangle to inspect the Guard of Honour, which was made of the 1st Battalion Welsh Guards.💂 pic.twitter.com/Oy6d30Tsp1 — The Royal Family (@RoyalFamily) November 12, 2024

