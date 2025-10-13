"Хамас" предаде 7 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство

Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове

П алестинското ислямистко движение "Хамас" предаде днес седем израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст в Газа, предаде Ройтерс.

Малко по-рано днес МКЧК, цитиран от Асошиейтед прес, заяви, че е започнала операцията от няколко етапа по освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници срещу палестинци, държани досега в израелски затвори.

Съобщено бе, че конвой на МКЧК е пристигнал на първото място, на което ще бъдат освободени днес израелски заложници.

All 7 hostages are now in the hands of the Red Cross and will soon be on their way to meet the IDF, and then back to Israel to reunite with their families.



All of them are standing on their feet. pic.twitter.com/poqCRGqdzT — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

Червеният кръст каза, че "също така ще улесни предаването на останките на загиналите на семействата им, за да може да погребат любимите си хора достойно".

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-имата израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците. Уточнено бе, че всички 1966 палестински затворници, които се планира да бъдат освободени днес, са вече в автобуси.

The Red Cross has teamed up with Hamas in the northern Gaza Strip ahead of the release of the first hostages:



The 7 hostages are walking on their feet!



Guy Gilboa Dalal is the 7th hostage handed over in the first phase now. pic.twitter.com/e1068rKYo7 — Ncole ✡︎ (@ncole_r) October 13, 2025

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.