ЕК иска токът да не е повече от 2,5 пъти по-скъп от газа за домакинствата

Европейската комисия иска токът да бъде по-конкурентен спрямо газа, за да насърчи използването на термопомпи и други електрически технологии.

Цената на електроенергията за домакинствата да бъде не повече от 2,5 пъти по-висока от тази на природния газ за еднакво количество енергия. Това е един от ориентирите в новия План за действие за електрификация на Европейската комисия.

За промишлеността целта е съотношението да бъде под две към едно. Държавите от ЕС се насърчават да се доближат до тези нива до 2030 г.

Това не е таван на сметките и не означава, че Европейската комисия ще определя конкретната цена на тока. Целта е електрическите технологии да станат достатъчно изгодни в сравнение с използването на газ, петрол и други изкопаеми горива.

Защо токът се сравнява с газа

Когато токът е много по-скъп от газа, домакинствата и компаниите имат по-малък стимул да заменят газовите котли, двигателите с вътрешно горене и промишленото оборудване с електрически алтернативи.

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Европейската комисия дава пример с термопомпите, които използват електричество, но могат да произвеждат значително повече топлинна енергия от консумирания ток. Според оценката в плана преминаването от газов котел към термопомпа може да намали разходите за отопление на едно домакинство с до 60%.

Конкретният резултат обаче зависи от цените, състоянието на сградата и използваното оборудване.

Как трябва да се намали разликата

Планът не предвижда еднаква цена на електроенергията във всички държави. Европейската комисия предлага националните власти да преразгледат начина, по който се формира крайната сметка.

Сред възможните мерки са:

намаляване на данъците и налозите върху електроенергията;

промени в мрежовите тарифи;

постепенно ограничаване на субсидиите за изкопаеми горива;

финансови стимули за термопомпи, електромобили и батерии;

по-широко използване на договори, при които токът е по-евтин в определени часове.

Целта е потребителите да могат да използват повече електроенергия в периодите, когато производството е високо и цената е по-ниска.

Бизнесът иска по-нисък праг за компенсации на тока

Четири милиона термопомпи годишно

Европейската комисия иска броят на новоинсталираните термопомпи да достигне около 4 милиона годишно до 2030 г.

За сравнение, през 2025 г. в ЕС са били поставени около 2,4 милиона.

Планът предвижда улесняване на финансирането, повече подкрепа за производителите и монтажниците и ускорено използване на подобни системи в обществени сгради.

ЕК очаква разходите за използване на електромобил да бъдат с до 78% по-ниски спрямо сходен бензинов или дизелов автомобил. Източник: istock

По-ниски разходи и за електромобилите

Според Европейската комисия разходите за използване на изцяло електрически автомобил могат да бъдат с до 78% по-ниски от тези за сходен бензинов или дизелов автомобил.

Това се отнася до експлоатацията, а не непременно до покупната цена, която продължава да бъде една от основните пречки пред потребителите.

Затова планът предвижда възможности за стимули, социален лизинг, подкрепа за фирмени автопаркове и разширяване на зарядната инфраструктура.

Почти половината енергия да идва от ток

В момента електроенергията представлява около 23% от крайното енергийно потребление в ЕС.

Европейската комисия предлага този дял да достигне 46% до 2040 г. Това означава повече ток да се използва за отопление, транспорт и промишлени дейности, които сега разчитат основно на изкопаеми горива.

По-бързата електрификация може да намали зависимостта на Европа от вноса на газ и петрол. Според оценките в плана разходите за внос на изкопаеми горива могат да бъдат свити с до 260 млрд. евро годишно до 2040 г.

Това е прогнозна стойност, която зависи от инвестициите в електропроизводство, мрежи, съхранение на енергия и от скоростта, с която домакинствата и бизнесът преминават към електрически технологии.

Какво означава това за сметките

Новият план не води автоматично до по-ниска цена на тока и не въвежда непосредствена промяна за българските домакинства.

Всяка държава ще решава какви данъчни, регулаторни и социални мерки да приложи. Съотношението от 2,5 е ориентир, а не гаранция за определена цена.

Посланието на Европейската комисия е, че токът не трябва да бъде толкова скъп спрямо газа, че да обезсмисля използването на термопомпи, електромобили и други по-ефективни технологии.