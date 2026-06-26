България

След опустошителните земетресения: Илияна Йотова изрази съпричастност към венецуелския народ

България поднесе съболезнования за стотиците жертви и хилядите пострадали

26 юни 2026, 18:45
Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“
„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи

„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи
Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив
Патриарх Даниил подкрепи отказа на България за санкции срещу руския патриарх Кирил

Патриарх Даниил подкрепи отказа на България за санкции срещу руския патриарх Кирил
Остри критики към бюджета за 2026 г.: Фискалният съвет предупреждава за по-висок дълг и липса на реформи

Остри критики към бюджета за 2026 г.: Фискалният съвет предупреждава за по-висок дълг и липса на реформи
Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно

Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно
Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи

Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи
Идва ли краят на голямата привилегия: Какво се случва със заплатите на държавните служители от август?

Идва ли краят на голямата привилегия: Какво се случва със заплатите на държавните служители от август?

П резидентът Илияна Йотова изрази най-дълбоки съболезнования и искрена съпричастност към народа на Венецуела за загубата на човешки животи и огромните разрушения, причинени от опустошителните земетресения, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

България е солидарна с народа на Венецуела в този труден момент. Българският народ е съпричастен към семействата на загиналите, пострадалите и всички, които очакват вести за своите близки. Изразяваме признателност към спасителните екипи, медицинските работници и доброволците, които с всеотдайност полагат усилия за спасяването на човешки живот“, посочва президентът Йотова. Тя пожелава сили, кураж и бързо възстановяване на всички засегнати от бедствието.

Броят на жертвите при двете силни земетресения във Венецуела се увеличи до 589, а ранените са 2980, съобщи тази сутрин временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. 

От Министерството на външните работи съобщиха вчера, че нямат информация за пострадали или загинали българи при земетресенията. 

Смърт и паника във Венецуела: Мощни трусове сриват сгради, жертвите растат (ОБЗОР)

Припомяме, че серия от силни земетресения разтърси северозападното крайбрежие на Венецуела, предизвиквайки огромна хуманитарна катастрофа и срутвания на десетки сгради, включително в столицата Каракас. По последни данни, разпространени от световните агенции, бедствието е отнело живота на най-малко 164 души, а ранените са близо 1000. Временно изпълняващата длъжността президент на страната Делси Родригес обяви извънредно положение, докато експертите от Американския институт по геофизика (USGS) предупреждават, че мащабът на щетите тепърва ще расте.

  • Мащабът на труса: Най-силното бедствие от век насам

Според данни на Геоложкия институт на САЩ (USGS) става дума за изключително рядко и опасно „двойно събитие“. Първият трус е бил с магнитуд 7,2, а по-малко от минута по-късно е последвал вторичен трус с магнитуд 7,5. Американският институт отбелязва първоначален магнитуд от 7,1 по крайбрежието, като според Франс прес дълбочината на огнището е била на 13 километра, а епицентърът – на около 28 километра западно от град Морон. Други измервания на USGS локализират силния трус на около 160–170 километра западно от столицата Каракас.

Това е най-силното земетресение, регистрирано в южноамериканската държава от 1900 г. насам, когато трус с магнитуд 7,7 край североизточното крайбрежие взема 21 жертви и принуждава населението да живее на открито с месеци поради над 250 вторични труса. При сегашното бедствие през последните часове вече са регистрирани около 30 вторични труса.

Мащабът на енергията е бил толкова огромен, че земетресението е усетено в колумбийската столица Богота, намираща се на 1000 километра от крайбрежието. Веднага след събитието Американската система за предупреждение за цунами издаде предупреждения за опасни вълни по крайбрежията в радиус до 300 км от епицентъра, засягащи Пуерто Рико и Вирджинските острови.

  • Разрушения и паника по квартали

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като в страната се е отбелязвал официален празник – победата при битката при Карабобо през 1821 г., осигурила независимостта от Испания. Трусът е предизвикал масова паника.

„Когато бягахме по стълбите, минавахме през сцени като от филм на ужасите“, разказва за световните медии жителката на Каракас Мария Алехандра. Други очевидци съобщават как сградите са се люлели силно, а по фасадите им са се образували огромни пукнатини.

До момента официално е потвърдена смъртта на 164 души, а ранените са точно 971 (близо 1000 по данни на АФП). Жертви и срутвания са регистрирани в няколко района на столицата Каракас:

  1. Квартал „Барута“: Трима души са загинали след срутването на две сгради.
  2. Квартал „Чакао“: Местният кмет Густаво Дуке потвърди за един загинал в напълно разрушена постройка.

На видеозаписи от Каракас се виждат спасители, които се катерят по руините на срутени сгради, и разстроени хора, търсещи близките си. Експертите от USGS излязоха със стряскаща първоначална прогноза, че предвид мащаба на катастрофата крайният брой на загиналите в цялата страна може да варира между 10 000 и 100 000 души.

  • Блокирана инфраструктура и реакция на властите

Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес направи извънредно обръщение по националната телевизия около 1:00 ч. местно време (8:00 ч. българско време), придружена от брата си Хорхе (председател на Националното събрание) и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо. Тя определи събитието като „огромна трагедия“ и обяви въвеждането на извънредно положение.

За да се улеснят спасителните операции, властите предприеха драстични мерки за сигурност:

  1. Движението в метрото и железопътната мрежа в страната е напълно преустановено.
  2. Международното летище „Симон Боливар“ в град Майкетия (близо до Каракас) е затворено поради нанесени щети.
  3. Наблюдават се сериозни ограничения в телекомуникациите.

Министър Диосдадо Кабейо увери, че полицията и пожарната са мобилизирани с всички налични средства за гражданска помощ. Родригес обяви и създаването на спешен фонд за възстановяване на болници, жилища и инфраструктура на стойност 200 милиона долара, които ще бъдат осигурени от ресурси на Международния валутен фонд (МВФ).

  • Светът мобилизира помощ, България следи ситуацията

Американският президент Доналд Тръмп реагира в социалната си мрежа „Трут соушъл“, определяйки броя на жертвите като „потресаващо голям“ и декларира, че САЩ са в готовност да действат бързо в подкрепа на своите „нови големи приятели“. Държавният департамент на САЩ, чрез изявления на заместник държавния секретар Кристофър Ландау и подсекретаря Джеръми Люин в платформата Екс, потвърди, че се изпращат специализирани екипи за издирване и спасаване, както и хуманитарна помощ. Венецуелският президент Делси Родригес е провела и телефонен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, приветствайки солидарността на Вашингтон. Посолството на САЩ в Каракас съобщи, че служителите му са в безопасност.

Вижте в нашата галерия: В кадри: Разрушенията след смъртоносното земетресение във Венецуела

Разрушенията след смъртоносното земетресение във Венецуела
50 снимки
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела

Редица други държави също обявиха незабавна подкрепа:

  1. Салвадор: Президентът Найб Букеле обяви готовност да изпрати 300 спасители и медици, както и 50 тона хуманитарна помощ.
  2. Доминиканска република: Президентът Луис Абинадер изпрати специализирани издирвателно-спасителни военни отряди.
  3. Германия: Канцлерът Фридрих Мерц изрази съболезнования, а министърът на отбраната Борис Писториус предложи до шест транспортни самолета A400M за логистична помощ.
  4. Франция: Президентът Еманюел Макрон обяви незабавното изпращане на 85 френски спасители, специализирани в разчистване на отломки. Френското посолство в Каракас е с материални щети, но 2000-та френски граждани в страната са невредими.
  5. Индия, Китай и Испания: Премиерите Нарендра Моди и Педро Санчес, както и китайското Външно министерство обявиха пълна подкрепа и готовност за спешна помощ. Към момента няма данни за пострадали китайски граждани.
  6. Филипини: Външният министър Мария Тереса Ласаро изрази съчувствие. В страната живеят 74 филипинци (основно мисионери), които са в безопасност под наблюдението на посолството им в Богота.

Европейският съюз обяви чрез еврокомисаря по кризисни ситуации Хаджа Лабиб, че е активирал сателитната система за наблюдение „Коперник“ в помощ на спасителите. Говорител на Европейската комисия уточни, че служители на Червения кръст вече помагат на място, въпреки че Каракас все още не е изпратил официално искане за помощ до ЕС.

  • Ситуацията с българските граждани:

Министерството на външните работи (МВнР) на България съобщи, че към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията от 24 юни. Българското посолство в Бразилия, което отговаря и за Венецуела, продължава да следи ситуацията и да очаква актуална информация.

Източник: БТА, Марин Колев    
Илияна Йотова Венецуела земетресение съболезнования бедствие хуманитарна помощ България жертви Делси Родригес спасителни екипи
Последвайте ни

По темата

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

АЕЦ „Бецнау“ спря работа заради високи температури на река Ааре

АЕЦ „Бецнау“ спря работа заради високи температури на река Ааре

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Българин хванат в корупционен скандал за 100 000 евро в Румъния

Българин хванат в корупционен скандал за 100 000 евро в Румъния

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Toyota bZ4X Touring стъпва на пазара у нас с отстъпка и подарък

Toyota bZ4X Touring стъпва на пазара у нас с отстъпка и подарък

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самолет се вряза в най-високата сграда в Пекин

Самолет се вряза в най-високата сграда в Пекин

Свят Преди 4 минути

Полицията отцепи района около 108-етажния „Ситик Тауър“, а властите все още не са излезли с официална информация.

<p>Геологът Злати Златев: Бях шеф на човекоядци в Мозамбик</p>

Историята на българския Индиана Джоунс - шамани, магии и скъпоценни камъни

България Преди 22 минути

Участвах в шамански ритуали с духове

,

Сватба няма да има: Брад Пит попари слуховете за брак с Инес де Рамон

Любопитно Преди 2 часа

Напук на слуховете за годеж, Брад Пит няма намерение да се жени за Инес де Рамон. Въпреки че семейството му я обожава и я смята за част от фамилията, актьорът предпочита спокойствието пред нов брак след тежкия развод с Анджелина Джоли

Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

Любопитно Преди 3 часа

42-годишната актриса и режисьор Оливия Уайлд прикова погледите в Лос Анджелис по време на премиерата на новия си трилър „Поканата“. Звездата се появи с дръзка рокля по поръчка на Saint Laurent и направи откровени признания за личния си живот

<p>Почина Сергей Иванов - дългогодишен доверен човек на Путин</p>

Почина бившият министър на отбраната на Русия Сергей Иванов на 73 години

Свят Преди 3 часа

Дългогодишният съратник на Владимир Путин заемаше ключови постове в КГБ, ФСБ, Кремъл и руското правителство.

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

Любопитно Преди 3 часа

Боксовата легенда Владимир Кличко пристига в София следващата седмица по покана на БФБокс. Световният шампион ще се срещне с Енчо Керязов и Весела Лечева, а основна тема на визитата ще бъде Европейското първенство по бокс през септември

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

България Преди 3 часа

Магистратите приеха, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението и реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление

<p>Първо обвинение след акцията на ГДБОП в Кметство &bdquo;Приморски&ldquo; във Варна</p>

49-годишен варненец е обвинен за документно престъпление след акцията в район „Приморски“

България Преди 3 часа

Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура във Варна

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

77-годишният Лайънъл Ричи беше хоспитализиран по спешност, след как му прилоша по средата на откриващия концерт от новото му турне в Минесота. Четирикратният носител на „Грами“ опита да продължи да пее седнал, но се наложи шоуто да бъде отменено

Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

България Преди 4 часа

Инспекциите на „Морска администрация“, „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и „Гранична полиция“ ще продължат през целия летен сезон

Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

Свят Преди 4 часа

Инцидентът в Тексас не доведе до пострадали, а футболистите завършиха заниманието си по план

Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Любопитно Преди 4 часа

73-годишният будистки монах Чан Чай Сианг спечели голямата награда от 1 милион малайзийски рингита. Вместо да промени скромния си начин на живот в отшелничество обаче, той обяви, че ще дари абсолютно цялото богатство за благотворителност

<p>Ето кои храни вече струват по-малко - кошницата остава около 55 евро&nbsp;</p>

Ето кои храни вече струват по-малко - малката потребителска кошница остава около 55 евро

България Преди 4 часа

От края на април индексът на тържищните цени е спаднал с близо 14%, а най-голямо поевтиняване има при доматите, пипера и тиквичките

<p>Медицинско чудо в Бургас: Дете пребори опасна &bdquo;хладилна бактерия&ldquo;, която поразява мозъка</p>

Лекари в Бургас спасиха 14-годишно дете с опасна „хладилна бактерия“, която поразява мозъка

България Преди 4 часа

Медиците диагностицираха листериозен менингит и приложиха целенасочено лечение, което доведе до пълно възстановяване на пациента

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Свят Преди 5 часа

Той е издъхнал в болница в Торонто, съобщи негов представител, без да се посочва причината за смъртта му

Трагичната истинска история зад огърлицата „Сърцето на океана“ от „Титаник“

Трагичната истинска история зад огърлицата „Сърцето на океана“ от „Титаник“

Любопитно Преди 5 часа

Легендарната огърлица „Сърцето на океана“ от блокбъстъра „Титаник“ не е просто холивудска измислица. Оказва се, че образът на Роуз и нейното бижу са вдъхновени от истинската история на 18-годишната Кейт Филипс и нейния забранен кралски романс

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Освободиха дива коза от частен имот в Априлци

sinoptik.bg
1

Двугърбо камилче се роди в Зоопарк Бургас

sinoptik.bg

Ина Гаярди и Венелин Кондаков станаха родители на момиченце

Edna.bg

KIKO MILANO и Just Cavalli с впечатляваща лятна колаборация

Edna.bg

Григор Димитров призна: Положението не е много добро

Gong.bg

НА ЖИВО: Лудогорец - Етър 6:2, Маринов бележи

Gong.bg

НА СЕКУНДИ ОТ ТРАГЕДИЯТА: Говори бащата на дете от „Славия”, пътувал зад пометената на „Тракия" кола

Nova.bg

Изписаха от болница треньора, пострадал в катастрофата на „Тракия”

Nova.bg