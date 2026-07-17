Демерджиев алармира в САЩ за заобикаляне на санкциите „Магнитски“ в България

„Необходимо е по-тясно международно сътрудничество за противодействие на тероризма и организираната престъпност“.

Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР, на международен форум на тема „Възраждане на политическия тероризъм“, организиран от Държавния департамент на САЩ.

„Светът все повече осъзнава, че заплахи като тероризма и организираната престъпност не могат да бъдат преодолени от една държава. Необходими са обмен на информация, координация и съвместни действия между институциите на различните страни. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи“, посочи Демерджиев.

Демерджиев заминава за САЩ, ще участва в международен форум за борбата с тероризма

Във форума участваха представители на 65 държави от Западното полукълбо, Европа и Азия. Дискусиите бяха фокусирани върху „възхода на политическия тероризъм и мерките за противодействие на свързаните с него рискове“.

В рамките на работното си посещение в САЩ министър Демерджиев проведе и кратка среща със заместник държавния секретар на САЩ Кристофър Ландау. По време на разговора той потвърди готовността на България за общи действия срещу трансграничната престъпност.

Демерджиев разговаря и с министъра на външните работи на Грузия, като двамата обсъдиха възможностите за подобряване на сътрудничеството между двете държави в противодействието на организираната престъпност.

МВР е предало на САЩ данни за схеми за заобикаляне на санкциите „Магнитски“

Българската делегация имаше среща и в Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. По време на разговорите беше предоставена информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България.

„Този обмен ще продължи и занапред. Ще запознаем с тази информация и Департамента по правосъдие. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме“, заяви министър Демерджиев.