Свят

Зеленски: Унищожихме руски бомбардировач ракетоносец

Украинските отбранителни сили също така нанесоха удари по обекти, принадлежащи на руската петролна индустрия

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 16:03
Зеленски: Унищожихме руски бомбардировач ракетоносец
Източник: iStock

У краинският президент Володимир Зеленски обяви днес унищожаването в град Енгелс на руски бомбардировач ракетоносец Ту-95.

"Благодарен съм на нашите воини за тяхната точност. За пореден път бяха наложени успешни дългосрочни санкции срещу Русия заради тази война. По-специално, Службата за сигурност на Украйна унищожи военен самолет Ту-95 в Енгелс, който беше използван за руски ракетни удари срещу нашата страна. Разстоянието му от държавната ни граница е приблизително 800 километра. Ние се защитаваме справедливо и активно", написа Зеленски в X.

"Украинските отбранителни сили също така нанесоха удари по обекти, принадлежащи на руската петролна индустрия, и по определени цели във временно окупираната територия на Украйна. Увеличаваме цената, която Русия плаща за агресията си срещу нашата страна и нашия народ. Благодаря на всички, които помагат!", добави Зеленски.

Ту-95 е дозвуков стратегически бомбардировач ракетоносец, един от най-бързите самолети снабдени с турбовитлови двигатели, способен на удари по всяко време на денонощието и при всякакви метеорологични условия. Максималната му скорост е 955 км/ч, височината на летене е до 12 километра, а обхватът, до 10 500 км без допълнителни резервоари.

Град Енгелс е административен център на Енгелски район, Саратовска област. Разположен е на река Волга.

Редактор: Николай Киров
Русия война Украйна
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