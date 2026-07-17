Зеленски: Унищожихме руски бомбардировач ракетоносец

У краинският президент Володимир Зеленски обяви днес унищожаването в град Енгелс на руски бомбардировач ракетоносец Ту-95.
"Благодарен съм на нашите воини за тяхната точност. За пореден път бяха наложени успешни дългосрочни санкции срещу Русия заради тази война. По-специално, Службата за сигурност на Украйна унищожи военен самолет Ту-95 в Енгелс, който беше използван за руски ракетни удари срещу нашата страна. Разстоянието му от държавната ни граница е приблизително 800 километра. Ние се защитаваме справедливо и активно", написа Зеленски в X.
"Украинските отбранителни сили също така нанесоха удари по обекти, принадлежащи на руската петролна индустрия, и по определени цели във временно окупираната територия на Украйна. Увеличаваме цената, която Русия плаща за агресията си срещу нашата страна и нашия народ. Благодаря на всички, които помагат!", добави Зеленски.
I am grateful to our warriors for their accuracy. Once again, there have been successful long-range sanctions against Russia for this war. In particular, the Security Service of Ukraine destroyed a Tu-95 military aircraft in Engels that had been used for Russian missile strikes… pic.twitter.com/7nF3BTBzLL— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2026
Ту-95 е дозвуков стратегически бомбардировач ракетоносец, един от най-бързите самолети снабдени с турбовитлови двигатели, способен на удари по всяко време на денонощието и при всякакви метеорологични условия. Максималната му скорост е 955 км/ч, височината на летене е до 12 километра, а обхватът, до 10 500 км без допълнителни резервоари.
Град Енгелс е административен център на Енгелски район, Саратовска област. Разположен е на река Волга.