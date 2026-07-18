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Мистерия, озадачавала астрономите 40 години, получи неочаквано обяснение

Вместо гигантска структура в центъра на Млечния път, учените откриват много по-близка сфера от газ, създадена от активността на масивни звезди

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 07:39
Мистерия, озадачавала астрономите 40 години, получи неочаквано обяснение
В продължение на четири десетилетия астрономите са дебатирали произхода на структура, известна като „лоб на галактическия център“   
Източник: iStock Photos

Е дна 40-годишна астрофизична загадка около гигантска структура в Млечния път намери своето решение. Ново изследване разкрива, че обектът не е свързан с галактическия център, а е много по-близка до нас сфера от газ, оформена от звездна активност.

В продължение на четири десетилетия астрономите са дебатирали произхода на структура, известна като „лоб на галактическия център“ (GCL). Множеството конкуриращи се теории – от остатък от свръхнова до древно изригване от свръхмасивната черна дупка в ядрото на галактиката – превърнаха обекта в своеобразен „тест на Роршах за галактическата астрофизика“, както го определя един изследователски екип.

  • Нови данни разкриват „силно объркана примка“

Международен екип астрофизици, ръководен от Катрин Крекел от Хайделбергския университет, установи, че структурата всъщност не се намира в галактическия център. Според новото проучване тя е затворена примка, разположена на около 6520 светлинни години от Земята, а не на типичните 26 000 светлинни години до центъра на Млечния път. Това значително по-малко разстояние означава, че и реалният ѝ размер е много по-скромен.

Ключът към разгадаването на мистерията се крие в преодоляването на няколко наблюдателни предизвикателства, като гъстите струпвания на звезди и прах в посока на галактическия център. Изследователите са използвали данни от проучването SDSS-V Local Volume Mapper, което картографира светещия газ в галактиката. Анализът на излъчването на йонизирана сяра е позволил на екипа да „пробие“ през праховите облаци и да види долната част на структурата, доказвайки, че тя е затворена сфера, а не отворен лоб.

Новите данни сочат, че обектът представлява балон от водороден газ с диаметър около 115 светлинни години, който свети под въздействието на интензивно ултравиолетово лъчение. Смята се, че е „издълбан“ от по-ранно поколение масивни звезди, подобно на познатата „Примка на Барнард“ в съзвездието Орион. В светлината на откритието, учените с доза хумор предлагат съкращението GCL да бъде преосмислено като „силно объркана примка“ (greatly confused loop).

Преразглеждането на природата на този обект е ярък пример за това как напредъкът в технологиите за наблюдение може да преобърне десетилетни научни хипотези. Откритието не просто решава стара загадка, но и отваря нови въпроси за звездната еволюция в нашия непосредствен галактически квартал.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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