България

Радев похвали партньорството с „Райнметал“

Премиерът Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 20:56
Радев похвали партньорството с „Райнметал“
Източник: МС

Г ермания е водещ икономически и инвестиционен партньор за България и имаме интерес да задълбочим сътрудничеството си с Баден-Вюртемберг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с делегация от федералната провинция, водена от Томас Щробъл, председател на Ландтага (парламента) на Баден-Вюртемберг, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Премиерът изрази готовност страната ни да участва в организирането на бизнес форум, на който водещи компании от федералната провинция, които все още нямат присъствие у нас, да се запознаят с инвестиционните възможности в България. Министър-председателят изтъкна и стремежа на българското правителство да подобри още повече условията за правене на бизнес в страната ни. 

Президентът Радев похвали българо-германското сътрудничество

Премиерът Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България и отбеляза, че изборът на много компании да разширят присъствието си у нас е показател за потенциала на двустранното сътрудничество. Радев акцентира върху значението на инвестициите от Германия не само за високия стокообмен, но и с оглед на ефективния модел, на който те са носител, за отношенията между държавата, бизнеса и обществото. 

В хода на срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие в различни сфери, с акцент върху отбранителната индустрия. Премиерът Радев даде редица примери за сътрудничество между България и Германия, сред които проектът за многофункционалните модулни патрулни кораба за Военноморските сили, както и партньорството с „Райнметал“. 

Образованието и науката, културата и туризма също бяха откроени като перспективни сфери за взаимодействие. Акцент беше поставен върху взаимните ползи от задълбочаване на сътрудничеството в сферата на дуалното обучение. В хода на срещата в Министерския съвет беше отбелязано и значението на големия брой българи, които живеят и учат в Германия и които се явяват още един своеобразен мост на приятелство между двете страни.

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

За нас Германия е важен партньор и бихме искали да засилим връзките си както на двустранно така и на многостранно равнище, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова, която днес е обсъдила задълбочаването на парламентарните контакти и икономическото сътрудничество с председателя на Ландтага на Федерална провинция Баден-Вюртемберг Томас Щробъл, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
българо-германски отношения Баден-Вюртемберг инвестиции
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мощно земетресение с магнитуд 7,3 удари Мексико

Мощно земетресение с магнитуд 7,3 удари Мексико

Въоръжен мъж откри огън по полицаи в Дания

Въоръжен мъж откри огън по полицаи в Дания

Украйна превърна Азовско море в гробище, Русия се готви за мобилизация

Украйна превърна Азовско море в гробище, Русия се готви за мобилизация

Проф. Иванка Мавродиева с анализ на политическата реторика около Киевската декларация

Проф. Иванка Мавродиева с анализ на политическата реторика около Киевската декларация

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
„Златната ера“ на германската авто индустрия приключи

„Златната ера“ на германската авто индустрия приключи

carmarket.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 14 часа
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 1 ден
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 21 часа
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Криминалният психолог Неделчо Стойчев в Телеграфно подкастът: Похитителят Асен има психопатни черти

Криминалният психолог Неделчо Стойчев в Телеграфно подкастът: Похитителят Асен има психопатни черти

България Преди 1 час

Стилът му на живот е да се впие като паразит в някое семейство

От суеверие президентът на Аржентина няма да гледа финала на живо

От суеверие президентът на Аржентина няма да гледа финала на живо

Любопитно Преди 3 часа

Той добави, че дори има специално яке, с което гледа мачовете

Зеленски: Унищожихме руски бомбардировач ракетоносец

Зеленски: Унищожихме руски бомбардировач ракетоносец

Свят Преди 5 часа

Украинските отбранителни сили също така нанесоха удари по обекти, принадлежащи на руската петролна индустрия

Европейската комисия иска токът да бъде по-конкурентен спрямо газа, за да насърчи използването на термопомпи и други електрически технологии.

ЕК иска токът да не е повече от 2,5 пъти по-скъп от газа за домакинствата

Парите ни Преди 5 часа

Брюксел предлага промени в данъците, мрежовите такси и стимулите, за да направи електрическото отопление и транспорта по-изгодни

Мъж на 44 години почина след арест във Варна

Мъж на 44 години почина след арест във Варна

България Преди 5 часа

Предстои да бъде установена причината за смъртта му, както и законосъобразността на полицейските действия

Бренда Фрикър

Почина актрисата, изиграла Дамата с гълъбите от "Сам вкъщи" 2

Свят Преди 5 часа

Седем неща, които не бива да правите, когато се храните в Италия

Седем неща, които не бива да правите, когато се храните в Италия

Любопитно Преди 5 часа

Италианската кулинарна култура е изпълнена с неписани правила, които гарантират перфектното удоволствие от храната. Разберете кои са най-големите грешки, които чужденците неволно допускат, от избора на кафе до смесването на несъвместими вкусове

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

България Преди 5 часа

По четири препоръки за реформи напредък липсва

ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

България Преди 6 часа

Към момента на проведения избор от ПК на ВСС Русинова няма наложени дисциплинарни наказания

Народни представители от ПП ГЕРБ дават изявление пред медиите в Народното Събрание. На снимката (от ляво надясно): Даниел Митов, Георг Георгиев

ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация

България Преди 6 часа

Митов: Подобен тип документи не се подписват физически на място

Народни представители от ПГ „Демократична България“ дават изявление пред медиите в Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

ДБ призова Йотова да свика КСНС за геополитическите рискове пред страната

България Преди 6 часа

От ДБ посочиха като повод противоречивите сигнали около Киевската декларация

Имотният данък може да се вдигне с до 30%

Имотният данък може да се вдигне с до 30%

Парите ни Преди 6 часа

Подготвя се актуализация на данъчните оценки, но новата формула и размерът на увеличението още не са определени

Близо 1000 фирми са влезли в процедура по несъстоятелност за три месеца, като най-много са случаите в търговията и ремонта на автомобили.

Близо 1000 фирми са пред фалит за три месеца

Парите ни Преди 7 часа

Повече от осем на всеки десет случая са в търговията и ремонта на автомобили

Иранска новинарска агенция публикува видео, озаглавено "Къде да убием Тръмп?"

Иранска новинарска агенция публикува видео, озаглавено "Къде да убием Тръмп?"

Свят Преди 7 часа

Видеото показва маршрута, по който кортежът на Доналд Тръмп минава на път за имението му във Флорида "Мар-а-Лаго".

Никола Цолов

Никола Цолов с най-добро време в тренировката преди Гран при на Белгия във Формула 2

България Преди 7 часа

Българският пилот на Кампос Рейсинг оглави класирането на „Спа-Франкоршан“ преди квалификацията

Космос

Сърбия се присъедини към космическата програма „Артемида“

Свят Преди 7 часа

„Артемида“ е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от американската космическа агенция НАСА

Всичко от днес

От мрежата

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

„Айрън Мейдън“ продават песните си за $300 млн.

Edna.bg

Димитър Бербатов с дебют на театралната сцена

Edna.bg

ЦСКА 1948 изравни на Спартак чрез Фредерик Масиел

Gong.bg

ВАР отмени попадение на ЦСКА 1948 заради засада

Gong.bg

Споровете около Киевската декларация: Според кабинета не сме поели ангажимент, а сме отправили послание

Nova.bg

Земетресение с магнитуд 7,3 край бреговете на Мексико (ВИДЕО)

Nova.bg