Кошмар в ефир: Хлебарка кацна върху журналистка по време на живо излъчване (ВИДЕО)

Е дна американска телевизионна журналистка успя по някакъв невероятен начин да запази пълно спокойствие и да продължи да предава новините, след като огромна летяща хлебарка внезапно кацна върху нея пред очите на хиляди зрители. Рейчъл Менитоф, която работи за известната базирана в Лос Анджелис телевизионна станция KTLA News, излъчваше редовен нощен новинарски репортаж от предградието Шърман Оукс в Калифорния. Темата на нейното включване бе свързана с екстремните летни горещини, които причиняват опасни условия в района, но сериозният ѝ разказ бе ненадейно и брутално прекъснат от едно зловещо и нежелано същество.

Reporter Powers Through Epic Cockroach Live TV Moment! 🪳📺



KTLA’s Rachel Menitoff was delivering a weather report on Tuesday night from Sherman Oaks on the lingering Southern California heat wave when a flying cockroach decided to crash the segment—landing on her and crawling… pic.twitter.com/iPocGserei — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 15, 2026

Нападението на неканения гост

Във видеото, което самата Менитоф по-късно сподели в своя личен профил в Инстаграм, се вижда как голямото насекомо се насочва право към нея. То каца директно върху врата ѝ и започва бавно да пълзи по тялото ѝ, преди отново да разпери криле и да отлети в тъмнината. Въпреки че през цялото време ясно усеща присъствието на натрапника, Рейчъл нито за секунда не прекъсва речта си, не променя тона си и продължава професионално да докладва фактите, докато не идва моментът да се отпише от ефир и да предаде думата обратно към студиото.

Истинската реакция зад кадър

Веднага след като операторът спира излъчването на живо, маската на пълно спокойствие пада. Следващите секунди от клипа показват как журналистката моментално започва лудо да тръска раменете и косата си, като буквално се тресе в опит да се увери, че гадината не е останала някъде по дрехите ѝ. На заден план се чува как човек от техническия екип извън камерата се смее с глас и я пита с огромно недоверие как е успяла да остане абсолютно недвижима през цялото това време.

Скритата борба за самообладание

Рейчъл Менитоф подходи с голямо чувство за хумор към конфузната, но плашеща ситуация. В социалните мрежи тя се пошегува, че хлебарката просто е била жадна за медийно внимание и се е опитвала да открадне нейното шоу и слава. В своите последващи истории в Инстаграм репортерката отговори на хилядите зрители, които я засипаха с похвали за нейната реакция. Тя чистосърдечно призна, че преживяването е било много по-трудно, отколкото изглежда отстрани, и ѝ е коствало неимоверни усилия просто да игнорира пълзящото по кожата ѝ насекомо, за да запази своето самообладание.

SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

Вълната от суперлативи в мрежата

Потребителите в интернет пространството буквално аплодираха реакцията на младата жена в стотици коментари под публикацията ѝ. Много от тях отбелязаха, че тя е истински кумир и пример за професионализъм, тъй като всеки обикновен човек би започнал да пищи и да бяга панически надолу по улицата. Други фенове шеговито призоваха шефовете на медията незабавно да вдигнат заплатата на Рейчъл, признавайки, че на нейно място биха си скъсали дрехите на живо по телевизията от ужас. Част от коментаторите дори шеговито предложиха на Менитоф да смени професията си и да се насочи към Холивуд, тъй като притежава актьорско самообладание, достойно за най-висока оценка.

Колегиална подкрепа и солидарност

Телевизия KTLA също сподели забавния видеоклип в платформата Х, като към него бяха добавени и емоционалните коментари на водещите от сутрешния блок, които изразиха публично признание към своята колежка. Те определиха случилото се като изненадващо и шокиращо кацане в ефир и призоваха феновете да адмирират хладнокръвието на Рейчъл. Водещият Ерик Спилман не скри, че гледката е била меко казано ужасяваща, докато я е наблюдавал на екран в студиото.

Призрачното усещане след инцидента

Друга популярна репортерка от екипа, Меган Хендерсън, изрази пълно разбиране към кошмара на своята колежка. Тя сподели от собствен опит, че това е едно от онези неприятни неща, които продължаваш физически да усещаш по тялото си часове наред, а понякога призрачното чувство за пълзене остава с теб в продължение на няколко дни. В края на сегмента водещият Кърк Хокинс обобщи ситуацията с усмивка, като заяви, че след тези кадри целият екип и зрителите вероятно ще имат кошмари за гигантски летящи хлебарки.