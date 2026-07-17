Въоръжен мъж откри огън по полицаи в Дания

Е дин човек загина, а полицай беше ранен в Дания, след като въоръжен мъж откри огън по полицаи, пристигнали на мястото на пожар в сграда, съобщиха от местната полиция.
„Стрелецът беше тежко ранен, когато полицията отвърна на огъня, и беше откаран в болница. Към момента мотивът му за засадата не е известен, а самоличността му не беше установена веднага“, посочват от полицията.
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Инцидентът е станал в индустриалната зона на северния град Ньоресундби, предаде АФП.
„Гражданин и полицай, които са се намирали на мястото на престъплението, са били засегнати от изстрели. Гражданинът е загинал. Раненият полицай е в стабилно състояние“, се посочва в изявление на регионалната полиция.
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„Все още не знаем точните обстоятелства, включително по-специално причината за стрелбата. Това е целта на предстоящото ни разследване“, заяви Клаус Дано, висш служител на полицията.
One civilian killed, police officer and suspect wounded in Aalborg (Denmark) shooting— Orla Joelsen (@OJoelsen) July 17, 2026
A civilian was killed and both a police officer and the suspected gunman were wounded in a shooting in the Virkelyst area of Nørresundby, Aalborg, on Friday afternoon.
Police were initially… pic.twitter.com/mqRUQbPcWW