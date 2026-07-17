Свят

Въоръжен мъж откри огън по полицаи в Дания

Към момента мотивът за засадата не е известен

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 20:45
Въоръжен мъж откри огън по полицаи в Дания
Източник: EPA/БГНЕС

Е дин човек загина, а полицай беше ранен в Дания, след като въоръжен мъж откри огън по полицаи, пристигнали на мястото на пожар в сграда, съобщиха от местната полиция.

„Стрелецът беше тежко ранен, когато полицията отвърна на огъня, и беше откаран в болница. Към момента мотивът му за засадата не е известен, а самоличността му не беше установена веднага“, посочват от полицията.

Българин е загинал при престрелка в Дания

Инцидентът е станал в индустриалната зона на северния град Ньоресундби, предаде АФП.

„Гражданин и полицай, които са се намирали на мястото на престъплението, са били засегнати от изстрели. Гражданинът е загинал. Раненият полицай е в стабилно състояние“, се посочва в изявление на регионалната полиция.

След стрелбата в Копенхаген: Трима убити, стрелецът направи самопризнания

„Все още не знаем точните обстоятелства, включително по-специално причината за стрелбата. Това е целта на предстоящото ни разследване“, заяви Клаус Дано, висш служител на полицията.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
стрелба Дания загинал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мощно земетресение с магнитуд 7,3 удари Мексико

Мощно земетресение с магнитуд 7,3 удари Мексико

Въоръжен мъж откри огън по полицаи в Дания

Въоръжен мъж откри огън по полицаи в Дания

Украйна превърна Азовско море в гробище, Русия се готви за мобилизация

Украйна превърна Азовско море в гробище, Русия се готви за мобилизация

Проф. Иванка Мавродиева с анализ на политическата реторика около Киевската декларация

Проф. Иванка Мавродиева с анализ на политическата реторика около Киевската декларация

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 14 часа
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 1 ден
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 21 часа
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев похвали партньорството с „Райнметал“

Радев похвали партньорството с „Райнметал“

България Преди 17 минути

Премиерът Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България

Криминалният психолог Неделчо Стойчев в Телеграфно подкастът: Похитителят Асен има психопатни черти

Криминалният психолог Неделчо Стойчев в Телеграфно подкастът: Похитителят Асен има психопатни черти

България Преди 1 час

Стилът му на живот е да се впие като паразит в някое семейство

Пребивана с часове до смърт в София - 20 години затвор за убиеца

Пребивана с часове до смърт в София - 20 години затвор за убиеца

Свят Преди 4 часа

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив

Кошмар в ефир: Хлебарка кацна върху журналистка по време на живо излъчване (ВИДЕО)

Кошмар в ефир: Хлебарка кацна върху журналистка по време на живо излъчване (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Американската репортерка Рейчъл Менитоф се превърна в истинска интернет сензация, след като запази пълно самообладание пред камерата. По време на нейно живо включване огромно летящо насекомо кацна на врата ѝ, предизвиквайки вълна от коментари

Зеленски: Унищожихме руски бомбардировач ракетоносец

Зеленски: Унищожихме руски бомбардировач ракетоносец

Свят Преди 5 часа

Украинските отбранителни сили също така нанесоха удари по обекти, принадлежащи на руската петролна индустрия

Европейската комисия иска токът да бъде по-конкурентен спрямо газа, за да насърчи използването на термопомпи и други електрически технологии.

ЕК иска токът да не е повече от 2,5 пъти по-скъп от газа за домакинствата

Парите ни Преди 5 часа

Брюксел предлага промени в данъците, мрежовите такси и стимулите, за да направи електрическото отопление и транспорта по-изгодни

Мъж на 44 години почина след арест във Варна

Мъж на 44 години почина след арест във Варна

България Преди 5 часа

Предстои да бъде установена причината за смъртта му, както и законосъобразността на полицейските действия

Бренда Фрикър

Почина актрисата, изиграла Дамата с гълъбите от "Сам вкъщи" 2

Свят Преди 5 часа

<p>СДВР разби стена и извади тръба на канал с фентанил в София</p>

Задържаха жена в София с десетки дози фентанил

България Преди 5 часа

Тодорова: Колегите разбиха стената, извадиха тръбата и съответно наркотичното вещество

Седем неща, които не бива да правите, когато се храните в Италия

Седем неща, които не бива да правите, когато се храните в Италия

Любопитно Преди 5 часа

Италианската кулинарна култура е изпълнена с неписани правила, които гарантират перфектното удоволствие от храната. Разберете кои са най-големите грешки, които чужденците неволно допускат, от избора на кафе до смесването на несъвместими вкусове

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

България Преди 5 часа

По четири препоръки за реформи напредък липсва

ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

България Преди 6 часа

Към момента на проведения избор от ПК на ВСС Русинова няма наложени дисциплинарни наказания

Народни представители от ПП ГЕРБ дават изявление пред медиите в Народното Събрание. На снимката (от ляво надясно): Даниел Митов, Георг Георгиев

ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация

България Преди 6 часа

Митов: Подобен тип документи не се подписват физически на място

Народни представители от ПГ „Демократична България“ дават изявление пред медиите в Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

ДБ призова Йотова да свика КСНС за геополитическите рискове пред страната

България Преди 6 часа

От ДБ посочиха като повод противоречивите сигнали около Киевската декларация

Имотният данък може да се вдигне с до 30%

Имотният данък може да се вдигне с до 30%

Парите ни Преди 6 часа

Подготвя се актуализация на данъчните оценки, но новата формула и размерът на увеличението още не са определени

Близо 1000 фирми са влезли в процедура по несъстоятелност за три месеца, като най-много са случаите в търговията и ремонта на автомобили.

Близо 1000 фирми са пред фалит за три месеца

Парите ни Преди 7 часа

Повече от осем на всеки десет случая са в търговията и ремонта на автомобили

Всичко от днес

От мрежата

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

„Айрън Мейдън“ продават песните си за $300 млн.

Edna.bg

Димитър Бербатов с дебют на театралната сцена

Edna.bg

ЦСКА 1948 изравни на Спартак чрез Фредерик Масиел

Gong.bg

ВАР отмени попадение на ЦСКА 1948 заради засада

Gong.bg

Споровете около Киевската декларация: Според кабинета не сме поели ангажимент, а сме отправили послание

Nova.bg

Земетресение с магнитуд 7,3 край бреговете на Мексико (ВИДЕО)

Nova.bg