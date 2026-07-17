Свят

Украйна превърна Азовско море в гробище, Русия се готви за мобилизация

''Птиците на Мадяр'' през последните десет дни са ударили 147 кораба, свързани с Русия

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 19:16
Украйна превърна Азовско море в гробище, Русия се готви за мобилизация
Източник: GettyImages

У крайна значително разшири кампанията си с военноморски и далекобойни дронове, фокусирайки удари върху руската корабоплавателна и енергийна инфраструктура, предава "Фокус".

Според украинското звено на ''Птиците на Мадяр'', през последните десет дни дроновете им са ударили 147 кораба, свързани с Русия, включително 30 петролни и газови танкера.

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''За 10 дни ударихме 147 кораба, свързани с Русия, като по този начин ефективно затворихме Азовско море и засилихме блокадата на Кримския полуостров'', съобщиха от ''Птиците на Мадяр''.

Успоредно с това Украйна продължава мащабните атаки срещу руски петролни рафинерии. Според Сергей Макогон, експерт в Центъра за анализ на европейската политика, не са останали безопасни региони за руската инфраструктура.

''Русия вече няма безопасен тил, а разстоянието вече не е защита'', подчерта Макогон, цитиран от британския "Телеграф".

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Съветникът на украинските военни и експерт в "Атлантическия съвет", професор Алън Райли, смята, че украинските дронове целенасочено извеждат от строя най-важните компоненти на петролните рафинерии:

''След като демонтирате най-сложните части на петролна рафинерия, подмяната ще трябва да се извърши главно от Китай. Това може да отнеме година или 18 месеца'', посочи той

Според експерта повечето руски рафинерии на практика не са защитени от масирани атаки с дронове.

"Атаките срещу крайбрежните терминали са насочени към намаляване на приходите от износ на Русия, докато ударите по местни рафинерии се очаква да доведат икономиката до застой и да подкопаят способността на Русия да води война. Владимир Путин има много сериозни проблеми“, добави Райли.

Според S&P Global Commodity Insights значителна част от руския капацитет за рафиниране на петрол е извън строя. На този фон Русия вече е ограничила износа на петролни продукти и търси възможности за внос на гориво.

Намаляването на износа на горива съвпада с намаляване на приходите в руския бюджет от петрол и газ. Кремъл е принуден да увеличи субсидиите, за да ограничи ръста на цените на горивата в условията на безпрецедентен дефицит, докато финансовият сектор усеща нарастващ натиск.

Темпът на набиране на нови доброволци за войници също се забавя. Военнослужещ описа ситуацията по следния начин:

"Все едно ни свършиха хората. Няма вече глупаци, които искат пари.“

А заради огромните загуби някои от новобранците преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени на фронта.

"Някои са взети от затвора, други просто са взети от улицата, буквално бездомни. Обучават се три дни и веднага са изпратени в зоната на бойните действия“, сподели очевидец, цитиран от британския "Телеграф".

През последните месеци става все по-очевидно, че ходът на войната на Русия в Украйна може би се обръща. На бойното поле руската армия се бори да напредне, но понася тежки загуби. Отвъд фронтовата линия, иновативните украински тактики с дронове нарушиха логистиката на инвазията, блокираха окупирания Крим и предизвикаха голяма горивна криза в самата Русия.

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Междувременно Москва се мъчи да поддържа постоянен поток от доброволци, от които се нуждае, за да попълва намалените редици на руската армия в Украйна. Изправен пред тези нарастващи трудности, руският президент Владимир Путин обмисля масова мобилизация след изборите през септември, посочва Микола Белесков в анализ за "Атлантическия съвет".

От началото на пълномащабната инвазия в Украйна преди повече от четири години той правеше всичко възможно, за да защити обикновените руснаци от въздействието на войната. В замяна от тях се очакваше да игнорират военните действия.

Всеки опит за мобилизиране на голям брой руснаци би разбил този неписан социален договор и би могъл потенциално да дестабилизира  властта на Путин.

Той е добре запознат с рисковете. Путин знае, че недоволните руски наборници са играли ключова роля в размириците, довели до падането на Царската руска империя през 1917 г., и лично е бил свидетел как гневът от загубите в Афганистан през 80-те години на миналия век допринесе за разпадането на СССР.

Ето защо руските усилия за набиране на военни бяха съсредоточени сред етническите малцинства, затворниците и бедните хора в далечната провинция. После Кремъл се концентрира върху привличането на доброволци с високи заплати и социални придобивки. Тези политики се оказаха много ефективни, но изглежда вече не са достатъчни, отчита Белесков

Путин сега се оказва в трудна позиция. Той знае, че ако Русия не успее по някакъв начин да запази предимството си в човешка сила на бойното поле, войната в Украйна ще бъде загубена.

Следователно всичко сочи към мащабна мобилизация през следващите месеци. Мобилизацията не е единствената опция, с която руският лидер разполага в момента. Алтернативи като атака срещу НАТО или някаква друга форма на неконвенционална ескалация обаче са дори по-рискови. 

Много от техническите изисквания за масова мобилизация вече са налице. През последните години Русия създаде цялостен електронен регистър на лицата, отговарящи на условията за военна служба, и теоретично може да изпрати известия за набор веднага след решение от Кремъл. Официално потвърждение за масова мобилизация е малко вероятно да дойде преди парламентарните избори в Русия през септември 2026 г., въпреки че резултатът от тези избори е предрешен.

Няма съмнение, че масовата мобилизация би била изключително непопулярна в Русия. Реакцията на по-ранната частична мобилизация през септември 2022 г. беше изключително негативна, като близо милион мъже в наборна възраст избягаха от страната.

Но Путин не може да си позволи и да загуби войната в Украйна. Той отчаяно се нуждае от някаква форма на победа, дори това да е само завладяването на Донбас.

В крайна сметка най-важният въпрос не е дали масовата мобилизация е предстояща, а дали тя действително може да успее да обърне хода на военните действия, смята Белесков.

Войната между Русия и Украйна е най-технологично напредналата военна конфронтация в историята, като бойното поле е все по-доминирано от дронове и роботи. 

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус, Atlantic Council    
Война в Украйна Атаки с дронове Владимир Путин Мобилизация в Русия
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