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Криминалният психолог Неделчо Стойчев в Телеграфно подкастът: Похитителят Асен има психопатни черти

Стилът му на живот е да се впие като паразит в някое семейство

17 юли 2026, 20:13
Криминалният психолог Неделчо Стойчев в Телеграфно подкастът: Похитителят Асен има психопатни черти
Източник: Телеграфно подкастът

С лучаят с отвлечената 11-годишна Наталия става все по-мистериозен и предизвиква огромен обществен интерец. В новия епизод на Телеграфно подкастът един от най-добрите криминални психолози в България – Неделчо Стойчев прави психопрофил на похитителя Асен Симеонов:

„Това е човек с изразени психопатни черти и примитивен модел на поведение“

Профайлърът обясни, че наличните данни сочат към човек с криминално минало, склонност към агресия и модел на поведение, при който насилието се използва като средство за контрол.

„Става дума за човек с така сериозни психопатни черти в характера. Инстинктивното му поведение е много силно застъпено. Общо взето примитивно функциониращ човек.“

Стойчев уточнява, че не става дума за поставяне на медицинска диагноза, а за анализ на поведенчески характеристики. По думите му хората, които използват насилие, често имат усещане, че имат повече права от останалите и че могат да постигнат желанията си чрез натиск и страх.

Насилието като начин за контрол и доминация

Според криминалния психолог поведението на Асен Симеонов, ако се потвърдят публично известните данни за него, показва модел на човек, който решава проблемите си чрез агресия. Той обръща внимание, че при извършителите на грабежи и насилствени престъпления често се наблюдава готовност за прекрачване на морални и законови граници.

„Той е готов да прекрачи всякакви граници на морала и закона, за да си достави това, което смята, че му се полага.“

При такива личности често има дълбоко чувство за непълноценност, което се компенсира чрез демонстрация на сила и контрол над другите.

Насилието не е само физическо. То може да бъде психологическо – чрез заплахи, манипулации и създаване на страх.

„Връзката с детето може да не е била основана на привързаност, а на достъп“

Един от най-силните моменти в интервюто е анализът на отношенията между Асен Симеонов и семейството на Наталия.

Криминалният психолог споделя, че съжителството му с майката на детето може да не означава емоционална привързаност към нея. Той допуска друга възможност – че връзката може да е била използвана като начин за постоянен достъп до детето.

Източник: Телеграфно подкастът

„Може би неговото приобщаване към семейството на майката на Наталия не е било продиктувано от това, че е бил привързан към тази майка, а по-скоро, че е търсил някакъв легален начин за достъп до детето.“

Психологът обръща внимание, че при определени извършители връзките с възрастни хора могат да бъдат средство за достигане до по-уязвима жертва.

Той допуска, че ако е имало насилие или злоупотреба, това би било ключов мотив за последвалите действия, но подчертава, че това трябва да бъде доказано от разследването.

Фалшивото съгласие на едно дете под страх и заплахи

Един от важните акценти в разговора е поведението на Наталия на видеозаписите, където изглежда, че върви доброволно с Асен.

Според Стойчев това може да бъде подвеждащо. „Смятам, че това е едно фалшиво съгласие от нейна страна.“ По думите му дете може да бъде поставено в ситуация, в която външно изглежда спокойно, но вътрешно действа под страх.

Източник: Телеграфно подкастът

Според него е възможно детето да е било манипулирано чрез заплахи спрямо майката. „Когато го плашиш, можеш да го накараш да направи всичко.“

Стойчев обяснява, че децата често се опитват да защитят своите родители и могат да предприемат действия, които изглеждат нелогични за възрастните, но са продиктувани от страх и желание да предотвратят още по-голяма вреда.

Най-тежката хипотеза: защо човекът не връща детето?

Криминалният психолог коментира и най-тревожната възможност – защо след толкова време детето не е върнато. Времето е важен фактор и продължителното укриване може да означава промяна в ситуацията.

„Вече много време ги няма. Те по някакъв начин трябва да функционират чисто физиологически – да имат вода, храна. Той вече е видял, че нещата могат да излязат извън контрол.“. „Две седмици вече е твърде дълъг срок за оптимистичен изход според мен“, допуска профайлъра.

Стойчев допуска, че при човек с подобни характеристики може да има риск от крайни действия, ако той се почувства притиснат и няма изход. Надеждата да се намери детето живо и здраво обаче остава.

Източник: Телеграфно подкастът    
Телеграфно подкастът
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